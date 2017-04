Twitter laat rechtszaak tegen Amerikaanse overheid vallen

Minder dan 24 uur nadat Twitter aankondigde een rechtszaak te starten tegen het Departement Binnenlandse Veiligheid om de identiteit te beschermen van de anonieme account '@ALT_uscis', trokken de advocaten van het Amerikaanse Ministerie van Justitie hun dagvaarding in. Aangezien er geen reden meer was voor een proces liet Twitter vrijwillig de klacht vallen.

Het inbinden van de overheid wordt door velen als een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting gezien. Het was niet onmiddellijk duidelijk waarom de Amerikaanse overheid wou achterhalen wie er achter de kritische Twitteraccount schuilging. Zowel het Ministerie van Justitie als het Departement Binnenlandse Veiligheid wilden niet onmiddellijk reageren toen gevraagd werd naar de reden van hun dagvaarding.

Twitter en verschillende organisaties beschouwden dit als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Ook de American Civil Liberties Union (ACLU), die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers kondigde aan deel te nemen aan de rechtszaak. Republikeinse senatoren Mike Lee en Cory Gardner schreven een aparte brief naar de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid om uitleg te vragen. "Ons recht op vrije meningsuiting is vastgelegd in de grondwet en we moeten waakzaam blijven om te verzekeren dat dit recht gehandhaafd blijft, inclusief het recht van individuen om hun overheid te bekritiseren", schreef Gardner in een post op Facebook.

Esha Bandari, de advocate van ACLU zei in een statement: "De snelheid waarmee de overheid zijn aanklacht intrekt toont aan hoe schaamteloos ongrondwettelijk de aanvraag was. Anoniem vrijuit spreken is een oude Amerikaanse traditie, die al dateert van toen de auteurs van de Amerikaanse grondwet onder pseudoniemen publiceerden".