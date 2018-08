Twitter-topman verdedigt beslissing om complotdenker Alex Jones niet van zijn platform te gooien

Alle internetgiganten lanceerden maandag een offensief tegen de complotdenker, met uitzondering van Twitter.

Dinsdag kroop Jack Dorsey zelf in de pen om de critici op zijn eigen platform van antwoord te dienen. Hij gaf aan de regels te willen volgen in plaats van toe te geven aan externe druk.

"Accounts als dat van Jones kunnen sensatie maken over onderwerpen en onbevestigde geruchten verspreiden. Het is daarom belangrijk dat journalisten zulke informatie vastleggen, controleren en weerleggen, zodat mensen hun eigen mening kunnen vormen", aldus nog Dorsey. "Dat komt het openbaar debat het meest ten goede."

If we succumb and simply react to outside pressure, rather than straightforward principles we enforce (and evolve) impartially regardless of political viewpoints, we become a service that’s constructed by our personal views that can swing in any direction. That’s not us.