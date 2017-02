Uber onder vuur voor seksuele intimidatie

Kalanick reageert op een blogpost van Susan Fowler, een ingenieur die tot vorig jaar bij Uber werkte. Daarin vertelt ze hoe ze van bij haar eerste dag bij Uber geconfronteerd werd met seksuele voorstellen door een overste. Ze stapte naar de personeelsdienst, waar ze te horen kreeg dat de man te belangrijk was om hem te bestraffen of te ontslaan. Ze kreeg van andere vrouwelijke collega's gelijkaardige verhalen te horen. Ceo Travis Kalanick reageerde al op Twitter. "Weerzinwekkend en tegen alles waar Uber voor staat en in gelooft", aldus de ceo over de beschuldigingen van seksisme. Hij belooft snel een intern onderzoek.

De affaire zal ongetwijfeld de debatten over seksisme in Silicon Valley aanwakkeren. De getuigenis van Susan Fowler is immers één van de vele door vrouwen die zeggen dat ze in de door mannen beheerste hoogtechnologische sector werden opzij geschoven, vooral voor ingenieursfuncties.