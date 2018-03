Uber wil een saai ritje in een zelfrijdende wagen opvrolijken met VR

Recent heeft de United States Patent and Trademark Office (USPTO), het Amerikaanse agentschap dat patentaanvragen behandeld, twee patenten vrijgegeven van de taxidienst Uber. Ze zijn gedateerd van augustus 2015 en zijn getiteld: 'Virtual Reality Ervaring voor Wagens'.

AR- en VR-toepassingen

Volgens de plannen van Uber gaat het om een VR-installatie in zelfrijdende wagens, waarbij gegevens die de sensoren van de wagen oppikken, worden doorgespeeld aan een VR-toepassing. Op die manier kunnen alle animaties in de VR-wereld afgestemd worden op de bewegingen van de wagen. Zo kan misselijkheid, een typisch probleem met VR, vermeden worden.

Verder denkt Uber ook aan een toepassing van augmented reality (AR), waarbij toeristen informatie te zien krijgen over hun omgeving tijdens de autorit. Ten slotte beschrijft het patent ook de mogelijkheid om nieuws te lezen of je e-mail te checken.

Hygiënische bekommernissen

"De meeste mensen leggen dag in dag uit dezelfde route af, en op de duur wil je dus wel wat anders doen dan telkens door het raam naar buiten kijken", schrijft Uber in bericht. Het is nog niet duidelijk hoe de VR-ervaring van Uber er precies zal uitzien.

Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of het bedrijf headsets wil gebruiken, of iets anders in petto heeft. In geval van een zelfrijdende wagen met headsets op de achterbank, rijst meteen de vraag of het hygiënisch verantwoord is om de hele dag door zo'n VR-bril te delen met andere passagiers. Zeker als Ubers zelfrijdende wagens, zoals de taxi's die in Phoenix zullen rijden, geen chauffeur hebben die tussen twee ritjes door de apparaten even kan schoonmaken.

Dieven

Een andere zorg is de oplettendheid van passagiers. Als je samen met andere passagiers reist in een zelfrijdende Uber-taxi, en je maakt gebruik van de VR-faciliteiten, zou dat de uitgelezen kans kunnen zijn voor anderen om stiekem door je spullen te gaan. De taxidienst wil dat probleem aanpakken door altijd in VR een representatie te tonen van je mede-passagiers.

Voorlopig gaat het alleen nog maar om patenten, en er zijn nog geen ideeën concreet uitgewerkt. Toch kan het zomaar even zijn dat we ons ooit zullen bevinden in een wereld waarin we gauw een zelfrijdende taxi onderscheppen, om dan onderweg helemaal te verdwijnen in een VR-wereld.