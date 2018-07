Vlaamse regering sluit akkoord met Proximus en Telenet over superkabel

Muyters sloot met Proximus en Telenet twee afzonderlijke Memoranda of Understanding (MoU). Het is de bedoeling om overal in Vlaanderen een supersnel 'netwerk van de toekomst' uit te rollen.

De minister stelde daarvoor enkele voorwaarden: een toekomstbestendige capaciteit, een voldoende hoge dekkingsgraad en een open toegang voor andere marktspelers tegen een faire en competitieve vergoeding. De operatoren hebben daar nu de garanties voor gegeven, zo meldt Muyters. De Vlaamse regering van haar kant belooft 'goede randvoorwaarden' te creëren waarbinnen de engagementen nagekomen kunnen worden. De piste van een investering via een overheidsbedrijf is daarmee van de baan.

1 gigabit per seconde tegen 2020

De minister zegt tevreden te zijn dat hij met de private markt kan werken. "We hebben een afspraak met Telenet en Proximus dat ze tegen 2020 naar 1 gigabit per seconde gaan, dat is dubbel tot vijf keer zo snel als vandaag. Dat is fantastisch, daarmee zitten we aan de top in Europa", zei hij in De Ochtend.

Daarbij moeten we opmerken dat Telenet vorig jaar al beloofde dat ze tegen 2019 overal in Vlaanderen meer dan 1 gigabit per seconde zou aanbieden. Dat liet het telecombedrijf weten nadat Muyters ermee dreigde om desnoods een nieuw overheidsbedrijf op te richten die het hele Vlaamse grondgebied van supersnelinternet moest voorzien. Vorige maand wierp de top van de intercommunale Fluvius, de combinatie van Eandis en Infrax, zich op als kandidaat om een Vlaams glasvezelnetwerk uit te rollen.

Muyters noemde die optie "een stok achter de deur". Maar zo ver komt het dus niet. In de akkoorden die de operatoren met Muyters sloten, beloven ze hun engagementen over de uitrol van het netwerk van de toekomst na te komen en de nieuwe regelgeving over het toelaten van derde spelers op het netwerk correct toe te passen. Voor Muyters zijn vooral de gebiedsdekking, waarbij de nieuwste technologie wordt uitgerold tot in elke uithoek van Vlaanderen, en de prijs belangrijke punten.

"Het is vooral een zaak van wederzijdse verstandhouding", klinkt het bij Proximus. "De minister had een bepaalde bezorgdheid geuit, waarover we een zeer constructieve dialoog hebben gehad. We hebben duidelijk kunnen maken dat ons plan voor glasvezel wel degelijk aan de prioriteiten van de regering tegemoetkomt. Dit akkoord is een erkenning daarvan."

Geen bijkomende investeringen

Bijkomende investeringen zijn niet opgenomen in de akkoorden en ook de minister zelf komt niet met extra middelen over de brug. Hij houdt het bij een belofte van stabiliteit in de regelgeving en het investeringsklimaat. Nochtans lag er bij Muyters 300 miljoen euro klaar voor een strategische investering. "Dat geld zullen we nu aan een andere strategische investering kunnen besteden", zegt Thomas Pollet, de woordvoerder van Muyters.