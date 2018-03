VMware-investeerder snoeihard voor Dell's beursplannen

De olie op het vuur komt van Jericho Capital Asset Management, een investeringsbedrijf dat 1,8 procent van VMware in handen heeft. In een open brief aan onafhankelijke bestuurders waarschuwt het bedrijf voor een scenario waarbij Dell, dat de meerderheid van het beursgenoteerde VMware bezit, zich zou laten overnemen door VMware om zo zonder veel moeite terug op de beurs te geraken. Dat scenario, een reverse takeover, ligt al een paar weken op tafel.

Jericho Capital is bijzonder hard voor de plannen en stelt dat vooral Dell er bij zou winnen en dat VMware er zo vooral schulden zou bijkrijgen. "Zelfs de doorsnee toeschouwer ziet dat VMware niets wint door een bedrijf met snellere groei, netto cash en een strategische software business op te zadelen met het dood gewicht van Dell's tragere groei, met zware schuld overladen, legacy hardware-afhankelijke entiteit."

De investeerder schrijft de brief op eigen houtje, maar verwijst wel naar acht financiële spelers, waaronder Deutsche Bank en Morgan Stanley, die zich eerder al negatief hebben uitgelaten over een mogelijke deal, hetzij op een minder beladen toon.

Hoe Dell VMware in handen kreeg

Dell was tot 2013 beursgenoteerd toen ceo en oprichter Michael Dell het bedrijf samen met investeringsmaatschappij Silver Lake Management opkocht voor 24,4 miljard dollar. Dat was volgens de ceo toen een enorme verlossing en een manier om terug op de lange termijn te focussen.

In 2015 deed Dell een tour de force door opslagspecialist EMC over te nemen voor 67 miljard dollar. EMC heeft op zijn beurt onder meer beveiligingsbedrijf RCA en een meerderheid in VMware, die zo ook in de schoot van Dell kwamen.

Al bij die overname werden er vragen gesteld over het lot van VMware. De virtualisatiepionier groeit veel sneller en was op het moment van de overname eigenlijk al belangrijker dan EMC zelf. Dat zorgt nu voor het onevenwicht in het debat. VMware kan in principe zonder Dell maar als meerderheidsaandeelhouder kan Dell VMware aansturen om zijn eigen moederbedrijf over te nemen. Maar Jericho Capital waarschuwt dat die strategische zet VMware zelf niets oplevert.