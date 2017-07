Volvo's zelfrijdende wagens hebben kangoeroeprobleem

Nu steeds meer bedrijven technologie uittesten om wagens op eigen houtje de baan op de sturen, botsen ze ook op vrij... unieke problemen. Specifiek voor Australië, wordt een van die problemen gevormd door de lokale kangoeroepopulatie.

Technisch manager David Pickett bij Volvo Australië vertelde aan ABC Australia dat het detectiesysteem van de wagens gebouwd is om dieren op te merken, maar dat het in de war raakt door de bewegingspatronen van kangoeroes en aanverwanten. "We hebben gemerkt dat wanneer de kangoeroe aan het springen is... wanneer hij in de lucht hangt, lijkt het alsof hij verder weg is. En als ie landt ziet het eruit alsof hij dichterbij staat," aldus Pickett. Het systeem van Volvo wordt al even getest en gebruikt de grond als referentiepunt om de afstand van een object te bepalen. Dat werkt perfect met onder meer elanden, maar zet het tegenover een kangoeroe en het raakt in de war.

En da's vervelend, want kangoeroes veroorzaken in Australië meer auto-ongevallen dan eender welk ander beest. Negen op de tien ongevallen die aan dieren kunnen gelinkt worden, blijken daar kangoeroe-gerelateerd. Volgens Kevin McCann, managing director bij Volvo Australia, is dit gewoon een onderdeel van het ontdekkingsproces. Het is alvast een nieuwe in het rijtje van dilemma's die bedrijven tegenkomen wanneer ze een wagen autonoom proberen te maken. Zo zijn er morele vragen die in auto's moeten worden ingebouwd, bijvoorbeeld hoe een auto moet reageren in een situatie waarin de keuze moet gemaakt worden om ofwel de passagier ofwel de voetganger te redden. Daarnaast blijken ook Uber's zelfrijdende wagens problemen te hebben met bijvoorbeeld fietspaden. Wel is duidelijk dat de technologie aan sneltempo evolueert. De zelfrijdende wagen zou er wel eens sneller kunnen zijn dan gedacht. Zodra de bugs eruit zijn, weliswaar.