'Voor 137 miljard euro heeft heel de EU glasvezelinternet'

Het cijfer is afkomstig uit een studie van de FTTH Council Europe, de belangenorganisatie die fibre to the home (glasvezel) promoot. De organisatie merkt naar eigen zeggen dat de kostprijs van een glasvezeluitrol vaak verkeerd wordt ingeschat. Soms te hoog om dergelijke projecten af te remmen, maar soms ook te laag om ze net binnen te halen. De FTTH Council wil daarom zelf cijfers publiceren gebaseerd op al bestaande rollouts.

Het volledige rapport gaat in detail over kostenmodellen en gedeelde infrastructuur. Belangrijk om daarbij te nuanceren is dat het gaat om het resterende bedrag. Zo is 36 procent van de EU-woningen vandaag al aansluitbaar en heeft 11 procent effectief een glasvezelverbinding. De einddoelstelling is dat elk normaal gelegen huis aansluitbaar is en de helft van de huizen effectief zijn aangesloten. Wel hanteert het voor de 5 procent meest afgelegen woningen een situatie waarbij slechts 50% aansluitbaar is.

Een belangrijke factor bij de kostenbepaling is in welke mate operatoren bepaalde infrastructuren, en dus ook de kosten, delen. De FTTH Council gaat uit van een situatie waarbij operatoren in bepaalde gevallen elkaars infrastructuur kunnen gebruiken, samen goed voor 12 procent of 20 miljard euro besparing.

3 miljard euro in België

Het rapport gaat niet specifiek in op de Belgische situatie. Hier maakte Proximus eind 2016 bekend dat het dit jaar begint met glasvezel tot in bedrijven en woningen. Hier investeert de operator drie miljard euro gespreid over de volgende tien jaar waarmee het 100 procent glasvezelbereik in dichtbevolkte steden belooft.

In maart schreef Data News in zijn papieren editie nog over FTTH en hoe Europese operatoren ook in afgelegen gebieden proberen om de internetsnelheid op te trekken.