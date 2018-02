'Vraag naar jobs in de crypto-industrie is verdubbeld in België'

Volgens de vacaturesite Indeed gaat de vraag naar alle banen die te maken hebben met cryptomunten en blockchain-technologie de hoogte in. Ondanks de controverse over de koers van de meeste cryptomunten, springen steeds meer bedrijven op de boot. Blockchain zelf namelijk heeft veel toepassingsmogelijkheden, naast het onderhouden van een digitale munt.

Architect, developer en consultant

De meeste gezochte vacatures zijn die van 'blockchain architect', gevolgd door 'blockchain developer' en 'blockchain consultant'. De vacaturesite stelt vast dat steeds meer mensen zich in de industrie specialiseren, en dat de kans op een mismatch van banen in de industrie kleiner wordt.

Ondanks de toenemende vraag, blijft het aandeel van 'blockchain-vacatures' nog altijd klein vergeleken met andere zoekertjes. "Hoewel het aantal vacatures en zoekopdrachten dat met cryptocurrency te maken heeft nog relatief klein is, laat de data van Indeed zien dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar experts op dit gebied", verklaart Sander Poos, Managing Director Benelux van Indeed. "Werkzoekenden spelen hier snel op in, waardoor vacatures niet lang openstaan. De vraag is nu of deze snelle groei zich doorzet."

Indeed meldt dat, vergeleken met januari vorig jaar, het aantal jobs waarin de term 'blockchain' staat vermeld, bijna verdubbeld is in december 2017. Verder loopt ook het aantal vacatures in een maand grotendeels gelijk met het aantal keer dat werkzoekenden op zoek gaan naar de jobs. Al is het opvallend dat de vraag naar dergelijke vacatures soms even wisselvallig is als de koers van de meeste cryptovaluta. In oktober vorig jaar zakte ze bijvoorbeeld tot onder het niveau van mei, om dan weer de hoogte in te gaan.