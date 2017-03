Waarom Europa bezorgd moet zijn over Chinese investeringen in techbedrijven

In 2015 werd het stimuleringsprogramma 'Made in China 2025' gelanceerd. Met het ambitieuze tienjarenplan investeert China honderden miljarden om grote technologische sprongen te kunnen zetten. Tegelijkertijd blijft het voor Europese bedrijven moeilijk om door te dringen tot de Chinese markt.

Delen China wil producten van buitenlandse bedrijven vervangen door lokale technologie die 'veilig en controleerbaar' is

Zo heeft het hoogste politieke niveau in China besloten om een groot aantal aspecten van de IT-industrie te nationaliseren. Dit met de bedoeling om producten van buitenlandse, in China gevestigde, bedrijven te vervangen door lokale technologie die 'veilig en controleerbaar' is. Volgens een alarmerend rapport dat de Europese Kamer van Koophandel maandag publiceerde, zullen deze maatregelen de markt verstoren en een merkbare economische kost met zich meedragen. Ook de toegang voor Europese bedrijven op de Chinese cloud computing markt zal beperkt zal worden. Willen de bedrijven de Chinese markt betreden, dan zullen ze steeds meer technologie moeten delen.

Verder investeert China massaal veel overheidsgeld om haar halfgeleiderindustrie naar een hoger technologisch niveau te tillen. Dit kan volgens het rapport een wereldwijde overcapaciteit tot gevolg hebben. Het waarschuwt tevens voor de overheidsgestuurde praktijk om zo veel mogelijk topfuncties in internationale halfgeleiderbedrijven in Chinese handen te krijgen.

Delen Option is een voorbeeld van een bedrijf dat door technologische innovatie uitgroeide tot een specialist in draadloze communicatie, maar na verloop van tijd niet meer kon opboksen tegen de goedkopere Chinese concurrentie.

Vandaag werd Option door een schuldherschikking nog maar eens gered. Het is een voorbeeld van een bedrijf dat door technologische innovatie uitgroeide tot een specialist in draadloze communicatie, maar na verloop van tijd niet meer kon opboksen tegen de goedkopere Chinese concurrentie. Zo beschuldigde Option zijn concurrent Huawei destijds van anticoncurrentiële praktijken omdat Huawei middelen werd toegestopt door de Chinese overheid. Een half jaar later ging het Leuvense bedrijf met Huawei samenwerken.