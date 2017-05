Waymo en Lyft werken samen aan zelfrijdende auto

Volgens de twee anonieme bronnen van The New York Times zal er samengewerkt worden op vlak van proefprojecten en productontwikkeling. Verdere details blijven vaag. De deal is reeds bevestigd door zowel Waymo als Lyft.

"Waymo heeft momenteel de beste zelfrijdende technologie en een samenwerking met hun zal onze visie bespoedigen van levens verbeteren door middel van 's werelds beste transportatiemiddel", aldus een woordvoerster van Lyft in een statement.

Beide bedrijven zijn hevige rivalen van Uber. Lyft is de grootste concurrent van Uber. Waymo is in een rechtszaak verwikkeld met het taxibedrijf in verband met het stelen van technologie voor zelfrijdende auto's. Dat beiden een partnerschap aangaan is dus slecht nieuws voor Uber, dat zich al langer in woelig vaarwater bevindt.

Eerder ging Waymo ook al een akkoord aan met autobouwers zoals Chrysler en er zit een overeenkomst met Honda in de pijplijn. Daardoor lijkt het alsof Waymo zich wil positioneren als autonome aanbieder van de benodigde technologie, zonder elk aspect van de zelfrijdende auto- industrie te willen controleren. Met andere woorden: Waymo wil de technologie leveren terwijl Lyft zich naar de consument toe richt. Uiteindelijk zou het partnerschap met Lyft ook een voordeel kunnen opleveren voor de automakers waarmee Waymo zich geallieerd heeft.