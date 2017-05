Western Digital wil verkoop Toshiba's chipafdeling blokkeren

Opslagfabrikant Western Digital heeft via zijn dochter Sandisk een joint-venture met Toshiba. Dat die laatste zijn chipactiviteiten wil verkopen is niet naar de zin van Western Digital dat nu naar de Internationale Kamer van Koophandel trekt, een arbitragehof, om de zaak tegen te houden. Western Digital wil niet dat Toshiba zomaar verkoopt zonder dat het daar zelf een zeg in heeft.

Wat ongetwijfeld meespeelt is dat Western Digital volgens Reuters zelf kandidaat is om de chipactiviteiten over te nemen. Maar volgens bronnen van het persbureau is het bedrijf niet te hoogste bieder. Terwijl ook andere concurrenten zoals Foxconn en Broadcom hun interesse hebben getoond.

De Japanse overheid zou al hebben voorgesteld aan WD mee in hun consortium stapt als minderheidsaandeelhouder. Maar WD zou volgens bronnen van Reuters de volledige controle over de operaties willen.

Voor de chipfabriek wordt een bedrag van 18 miljoen dollar genoemd. Toshiba heeft dat geld nodig om het verlies van zijn failliete dochterbedrijf Westinghouse te compenseren. Als de verkoop wordt tegengehouden of voor een veel lager bedrag doorgaat, zal dat dus ook stevige gevolgen hebben voor de cijfers van Toshiba.