Zuckerberg wil macht Facebook niet delen met aandeelhouders

Geen grote veranderingen op de aandeelhoudersvergadering, maar wel duidelijk gemor van de (externe) aandeelhouders van het bedrijf. Dat is in een notendop de conclusie bij Facebook. De acht genomineerden voor de raad van bestuur werden benoemd en alle zes voorstellen om Facebook te hervormen en de macht van Zuckerberg in te perken werden weggestemd.

Dat laatste is geen verrassing. Hoewel Facebook beursgenoteerd is, heeft oprichter en CEO Mark Zuckerberg wel zestig procent van de stemrechten in handen. Aandeelhouders kunnen dus wel stemmen, maar Zuckerberg kan op eigen houtje voorstellen en benoemingen doorvoeren of tegenhouden.

Dat laatste is niet naar de zin van die externe aandeelhouders waarvan sommigen hun ongenoegen hebben geuit. Naast de macht van Zuckerberg hekelen ze ook de manier waarop Facebook omgaat met valse accounts, propaganda en uiteraard schandalen zoals Cambridge Analytica.

"We zitten nu in een situatie waar Facebook duidelijk niet de expertise voor heeft," stelt Christine Jants, chief investment officer bij NorthStar Asset Management volgens Business Insider. Ze spreekt zelf van een impasse voor Facebook.

Andere bezorgdheden van de investeerders waren onder meer het gebrek aan diversiteit aan de top van het bedrijf en de vraag of Facebook al dan niet conservatieve stemmen minder ruimte geeft op het platform.

Zuckerberg zelf ging niet in detail over die bezorgdheden. Net zoals in de Amerikaanse en Europese hoorzittingen vertelde hij over de inspanningen die het bedrijf doet rond fake accounts. Maar daarbij vertelde hij geen nieuwe dingen.

De verdeling van de stemmen werd niet bekendgemaakt, al zou die later nog volgen. Dat kan wel een interessante indicatie geven. Zo leren we immers in welke mate externe aandeelhouders de benoemingen van de raadsleden en de weigering van de voorstellen steunen.