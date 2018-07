Review: beveiligingscamera met bewegende lens

EZVIZ is een dochteronderneming van Hikvision, 's werelds grootste leverancier van videosurveillance producten. EZVIZ levert surveillancecamera's en beveiligingssystemen voor thuisgebruikers en kleinere ondernemingen.

De nieuwe C6T is een compacte, eivormige full hd-beveiligingscamera voor gebruik binnenshuis met gemotoriseerde pan/tilt (pt)-functie.

Mogelijkheden

Je verbindt de C6T Internet PT Camera via wifi of ethernet. Beelden kan je lokaal bewaren op een (niet-meegeleverde) microsd-kaart tot 128 GB. De camera draait 340 graden in het rond ('pan'), de lens kantelt 90 graden ('tilt').

Een microfoon en luidsprekers zijn ingebouwd, zodat tweewegsaudiocommunicatie mogelijk is.

Via slimme tracking kan de camera bewegende voorwerpen automatisch volgen en een opname maken op de microsd-kaart of een nvr-videorecorder. EZVIZ zelf heeft trouwens de NVR X3, een draadloze videorecorder.

Andere kenmerken zijn nachtzicht tot tien meter, een 8x digitale zoom en een privacymasker. Verder werkt de C6T samen met alle EZVIZ-sensoren (huisdieren, sirenes, waterlekken, deuren, ramen).

Je bedient alles met de EZVIZ-app, die tot vier live videostreams tegelijk verwerkt.

Specificaties

De C6T is voorzien van een 1/3" cmos-sensor met een resolutie van 2 megapixels en heeft een lens met een horizontale kijkhoek van 72 graden en een diagonale kijkhoek van 95 graden.

Opnames gebeuren in h.264 videoformaat met aac audiocompressie aan een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels met 15 frames per seconde (fps) of 1280 x 720 pixels met 30 fps.

De wifichip ondersteunt Wireless b/g/n tot 150 Mbit/s. De camera functioneert bij -10°C en tot 55°C. Het apparaat verbruikt maximaal 8 watt.

De afmetingen van de bol zijn 100 x 100 x 90 mm. De C6T weegt 220 g.

Een statusled geeft informatie over de werking. Brandt ze blauw dan werkt de camera normaal. Oranje betekent dat de privacymodus actief is. Rood wil zeggen dat er een probleem is met de netwerkverbinding.

De camera kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd. Een grondplaat, schroefjes en boorsjabloon zijn meegeleverd.

Praktijk

De externe voeding is een compacte witte 2A usb-voeding met afneembare kabel, die drie meter lang is. Weliswaar is de stroomaansluiting aan de camerakant geen usb-type, maar in elk geval kan je bij problemen met de originele voeding een andere usb-voeding gebruiken, zolang je de meegeleverde stroomkabel maar niet kwijtspeelt.

Steek de camera in het stopcontact zodat die kan opstarten en installeer intussen de EZVIZ app op je Android- of iOS-apparaat. Creëer een gebruikersaccount.

Scan de qr-code op de onderkant van de camera. De app verzendt de wifi-configuratie naar de camera via een geluidsgolf: houd je mobiel of tablet dicht bij de camera en zet het geluid hoog. De configuratie is binnen enkele seconden in orde.

We beoordelen de installatieprocedure als zeer gebruiksvriendelijk.

Ook de Nederlandstalige app werkt overzichtelijk en is heel gebruiksvriendelijk. Het startscherm toont het actuele beeld van maximaal vier camera's.

Door op het camerabeeld te drukken, raadpleeg je de tijdslijn met de videogeschiedenis, bedien je de pan- en tiltfunctie, schakel je de microfoon in of uit, zet je de camera in slaapstand zodat er geen opname gemaakt wordt (privémodus), zoom je digitaal in of neem je een foto of maakt een video.

Opnames worden standaard in 1080p/15fps gemaakt ('hi-def'), maar je kan dit wijzigen in 720p/30fps ('standaard'). Het is mogelijk het beeld om te draaien (nodig wanneer je de camera tegen een wand of het plafond bevestigt).

In het algemene app-menu wijzig je de account- en app-instellingen en raadpleeg je de online help.

Daarnaast wijzig je de specifieke instellingen voor elke aangesloten camera via het cameramenu. In plaats van de standaardnaam met type en code kan je elke camera een unieke naam geven, bijvoorbeeld "keuken".

Alle beelden worden standaard versleuteld met de cameraverificatiecode, maar je kan een eigen wachtwoord gebruiken.

Verder wijzig je zaken zoals het opnemen van audio, het gebruik van het ir-licht, het statuslampje, de alarmnotificatie bij beweging- of geluidsdetectie, de wifi-instellingen, het tijd- en datumformaat, eventuele firmware-updates en de instellingen voor opslag.

De detectie kan je volgens dag- of weekschema in- en uitschakelen.

De pan/tilt-functie kan men manueel bedienen of je laat de camera waargenomen bewegingen automatisch volgen. Dat automatisme werkt behoorlijk goed. Daarnaast kan de camera ook een 360-graden foto van zijn omgeving maken.

Houd je je mobieltje in de landschapsrichting dan verschijnt links een grote p/t-cursor in beeld. Bovendien houdt de app je mobiel wakker, zodat je rustig kunt rondkijken.

De beeldkwaliteit beoordelen we als goed, zowel overdag als 's nachts.

Conclusie

De EZVIZ By Hikvision C6T Internet PT Camera is een compacte beveiligingscamera met gemotoriseerde pan/tilt- en autotrackingfunctie die gebruiksvriendelijk werkt en een goede beeldkwaliteit biedt in alle lichtomstandigheden. De privacysluiter is een pluspunt. De prijs is redelijk in verhouding tot de mogelijkheden.

Prijs: 109 euro

