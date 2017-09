Review: dual-band wifi-repeater presteert goed

De EX7300 Nighthawk X4 Wifi Range Extender van Netgear is een vrij forse, piramidevormige dualband 450+1733 Mbit/s AC2200 wifi-repeater met interne antennes.

Zoals we eerder al uitlegden, zendt een repeater het wifi-signaal opnieuw uit op dezelfde of een andere wifi-frequentie. Noodzakelijkerwijze verlaagt dit de doorvoersnelheid, maar een halvering zoals vroeger komt bij de krachtigere exemplaren zoals deze EX7300 niet meer voor. Reken erop dat bij ideale omstandigheden zestig à zeventig procent van de originele wifi-bandbreedte beschikbaar blijft. In ruil hiervoor reikt het wifi-signaal verder dan met alleen maar een router.

Kenmerken

Vooraan heeft de EX7300 Nighthawk X4 Wifi Range Extender vier statusleds (power, wps, router link, client link), die groen oplichten bij optimale condities, oranje bij goede condities en rood bij problemen met het draadloze signaal.

Verder zijn er twee blauw oplichtende pijltjes die aangeven of de repeater goed kan communiceren met de router en de client. Dat dient om het apparaat zo optimaal mogelijk te positioneren.

Schakelen tussen ap- en repeater-functie gebeurt met een schuifknopje aan de zijkant, zodat de wps-knop alleen gebruikt wordt voor het leggen van een automatische verbinding met een router.

Je kunt de repeater met je router verbinden via de wps-functie. Dat functioneert niet altijd goed, maar bij de EX7300 werkt het probleemloos.

Weliswaar is het verstandiger om de repeater manueel te configureren zodat je beide wifi-frequenties kunt koppelen. Niet alle routers ondersteunen dit via wps; soms lukt het wel automatisch als je wps twee keer achter elkaar uitvoert.

Registratieperikelen

De configuratiewizard verplicht je om een Netgear Genie-account te creëren, compleet met online registratie waarbij je de toestemming geeft om jouw e-mailadres te gebruiken. Het e-mailadres en Genie-wachtwoord zijn tegelijk het admin-account van de repeater.

Vink je de toestemming om jouw adres te gebruiken af, dan geeft het registratieformulier een foutmelding. Het lukt niet om dit in te vullen als je die toestemming niet aangevinkt laat!

Gelukkig kan men de hele registratieprocedure volledig overslaan, maar of dit betekent dat Netgear je dan geen ongevraagde e-mails zal toesturen, durven we te betwijfelen.

Gans deze registratieprocedure is niet in overeenstemming met de EU-regels, maar daar trekken dergelijke bedrijven zich blijkbaar weinig van aan ...

Nog een ergernis: in het hoofdmenu verschijnt bovenaan een niet weg te klikken melding dat er een update beschikbaar is. Voer je die uit, dan blijkt de recentste firmware toch al geïnstalleerd te zijn, maar die foutieve melding blijft wel staan.

Fastlane technologie

Standaard breidt deze stekker beide Wi-Fi frequenties tegelijkertijd uit. Eventueel kun je de "FastLane"-technologie inschakelen. Die zou volgens Netgear de prestaties nog verbeteren.

Er zijn twee opties: apparaten kunnen alleen in de 5 GHz-frequentie verbinden en de repeater verbindt zichzelf met jouw router in de 2,4 GHz frequentieband. Of apparaten werken in de 2,4 GHz band en repeater en router communiceren met elkaar in de 5 GHz band.

Uit onze testen blijkt dat je best de standaardinstellingen behoudt waarbij de extender zelf de optimale frequentie(s) kiest. Dat werkt het snelst.

Prestaties

We testen met behulp van IPerf 3. Met deze software meten we de doorvoersnelheid in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz). We voeren twee snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

We testen de gemiddelde 2,4 GHz- en 5 GHz-wifi-snelheid met een Android 7 Nexus 9 tablet met Broadcom BCM4354XKUBG wifi-chip. We testen de repeaters telkens op dezelfde locatie. Het draadloze signaal van de router is op die locatie marginaal en moet niet alleen de afstand, maar ook twee stenen muren overbruggen. Zonder repeater is het draadloze signaal op die locatie praktisch onbruikbaar.

In deze test haalt de Netgear EX7300 Nighthawk X4 Wifi Range Extender een gemiddelde doorvoersnelheid van 145 Mbit/ in de 5 GHz-frequentieband. Dat is erg goed, maar in de 2,4 GHz-band raakten we niet verder dan teleurstellende 13,7 Mbit/s. Het gemiddelde komt op die manier uit op 79,4 Mbit/s.

Conclusie

De Netgear EX7300 Nighthawk X4 Wifi Range Extender presteert in de 5 GHz frequentie zelfs beter dan de eerder geteste AVM Fritz!Wlan Repeater 1750E, maar in de 2,4 GHz-frequentie vallen de prestaties tegen. Misschien dat een firmware-update die prestaties nog kan opkrikken. Gebruik je uitsluitend de 5 GHz wifi-frequentie dan is deze repeater zeker een weliswaar vrij dure aanrader.

Gemiddelde prijs: 124 euro

Bron: www.diskidee.be