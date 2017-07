Review: erg draagbare laptop met nieuwste Intel-technologie

De Toshiba Portégé X30 is verkrijgbaar met verschillende uitrustingniveaus inzake processor, opslagruimte en schermen, voor een prijskaartje dat start aan 1331 euro voor het basismodel.

Wij testten de Portégé X30-10J met 7de generatie Intel Kaby Lake-generatie Core i5-7300U cpu (2,6 tot 3,5 GHz kloksnelheden), 8GB ddr4-2133 ram, 256GB Toshiba m.2 sata3 ssd en niet-aanraakgevoelig 13,3-inch 1080p-scherm. Andere versies hebben een aanraakscherm, tot 32GB ram en tot 512GB ssd-opslagruimte.

Als je hem beetpakt, valt direct op hoe licht en dun deze laptop is. Met een gewicht van iets meer dan 1kg en een dikte van net geen 16mm is dit een zeer draagbare notebook. Het magnesium-chassis is niettemin stevig genoeg.

Dit 'ToughBody' chassis is versterkt met een interne honingraatstructuur. Deze laptop doorstaat enkele MIL-STD 810G-duurzaamheidstests. De Portégé X30 is volgens Toshiba overigens elf procent dunner en dertien procent lichter dan zijn voorganger.

Voor zakelijke gebruikers is het wellicht wél goed om weten dat de 7de generatie Intel-processoren niet langer gebruikt kunnen worden met oudere Windows-versies. Een downgrade naar bijvoorbeeld Windows 7 is met deze soc's niet mogelijk.

Deze laptop is op de eerste plaats bedoeld voor zakelijk gebruik. Toshiba bouwde daarom allerlei beveiligingsmechanismen in. Behalve een vingerafdruksensor, die verwerkt is in het aanraakvlak, heeft de Portégé X30 ook een ir-webcam voor Windows Hello en Intel Authenticatie-compatibele gezichtsherkenning. Het chassis is te dun om er een smartcardlezer in te steken, maar die is wel apart verkrijgbaar.

Ondanks het dunne chassis heeft deze laptop toch een volwaardige hdmi-poort met 4K-videomogelijkheid en een gewone usb 3.0-poort met 'sleep and charge', zodat je een usb-apparaat kunt opladen zelfs als de laptop uitgeschakeld is.

Daarnaast zijn er ook twee kleine Type C Gen 2 usb 3.0-poorten, die tegelijk dienst doen als oplaadpoort. Een erg compacte externe usb-lader wordt meegeleverd. Een geheugenkaartlezer is eveneens van de partij, maar er past alleen een microsd-kaartje in.

Een netwerkpoort ontbreekt, maar de Intel AG 8286 wifi-chip ondersteunt beide wifi-frequenties. Het toetsenbord telt 87 toetsen en is verlicht. De accu gaat volgens Toshiba tot 10 uur en 30 minuten mee in MobileMark 2014.

Praktijk

De chicklet-achtige toetsen van het volwaardige toetsenbord geven een goede tactiele feedback, maar zijn vrij klein en voelen plastic-achtig aan. Het toetsenbord is adequaat, maar minder goed dan bijvoorbeeld de ThinkPad-toetsenborden van Lenovo. Tussen de g- en h-toetsen is er een blauwe AccuPoint-muiswijzer, die je als alternatief voor het aanraakvlak kunt gebruiken.

Het scherm is ontspiegeld en van goede kwaliteit. Persoonlijk zouden we wel het model met aanraakfunctionaliteit kiezen, omdat dit onder Windows 10 soms toch handig van pas komt.

Deze laptop is zoals gezegd erg compact en licht en neem je gemakkelijk overal met je mee, mede dankzij de kleine, lichte stroomlader.

De Portégé X30-10J presteert goed. Hij is niet zo snel als de recent geteste HP EliteBook x360, maar het scheelt niet veel.

De batterij gaat 248 minuten mee in de Futuremark PCMark 2.0 Home Battery-benchmark en 283 minuten in de Work Battery-benchmark. Dat is behoorlijk goed, maar opnieuw lang zo goed niet als de EliteBook. Het is ook minder goed dan Toshiba's eigen Portégé X20W-D-10W 2-in-1 notebook.

We voeren verschillende benchmarks uit en berekenen op basis daarvan een gewogen prestatiescore op 100 punten. Daarin vertegenwoordigen de Futuremark PCMark 8 Accelerated Work Score 20%, de PC Mark 8 Accelerated Creative Score 10%, de PC Mark 8 harde schijfprestaties 25%, de 3DMark Ice Score Extreme en Sky Diver grafische scores 5%, de 3DMark Cloud Gate grafische score 10%, het gewicht 5% en de autonomie (berekend met de PC Mark 8 Accelerated Work Battery Score) 20%. Op basis van deze gewogen prestatiescore berekenen we een eveneens gewogen prijskwaliteitscore op 100 punten, waarin de prestaties voor 80% en de prijs voor 20% meetellen.

De Toshiba Portégé X30-10J haalt dan een prestatiescore van 58/100 en een prijsprestatiescore van 58/100. Deze laptop biedt dus een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Conclusie

De Toshiba Portégé X30 is een lichte, dunne maar toch stevige zakelijke laptop met veel beveiligingseigenschappen, die voor zijn prijs erg goed presteert.

Prijs: vanaf 1.338 euro. Door ons getest model: 1.498,88 euro.

