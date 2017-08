Antwerpse start-up laat je je online identiteit beheren met blockchain

Er zijn al meerdere pogingen geweest om online identiteitsgegevens een centraal beheerplatform te geven. "Recent was er ook Itsme, dat enkel gelinkt werd met je e-ID, maar volgens ons kan identiteit veel ruimer gezien worden dan die basisgegevens", vindt Juru co-founder Dimitri Verhelst. "Je moet bijvoorbeeld ook nog steeds zelf je gegevens apart wijzigen bij verschillende partijen." En dus pakt Juru het anders aan: met blockchaintechnologie. "Op die manier zitten alle gegevens heel veilig, en voor een goede orde: ook wij zullen die data niet kunnen lezen. Jij beheert wat anderen weten, wij niet."

Het hele systeem werkt op twee niveaus. Wat betreft de data is het de bedoeling dat een consortium van belanghebbenden wordt opgericht dat de data stockeert en de blockchain beheert. Het is immers de bedoeling dat, van zodra Juru in productie gaat, de code 'open source' wordt. "We zien het beheer van identiteitsgegevens als een publiek goed" zegt Verhelst daarover.

Ook medische gegevens

Bovenop die blockchain wil de Antwerpse start-up een API-laag leggen die de boel ontsluit. "Met onze API kunnen bedrijven en overheden toegang krijgen tot de gegevens die een gebruiker hen toestaat. Dat kunnen ze doen via een webapplicatie of een mobiele app. Het voordeel is dat zij zo kunnen zorgen dat alles up to date is."

"Zo ben ik ooit van Telenet naar Proximus overgestapt, en dus is mijn oud @pandora-adres achtergebleven bij die eerste. Dat wordt waarschijnlijk nog gebruikt door sommige mensen om mij te contacteren. Het zou handig zijn als ik dan ergens op een centrale plaats kan aanpassen dat ze nu mijn proximus-adres moeten gebruiken. Zulke diensten bestaan al op beperkte schaal, maar met Juru is er nu één uniform platform waarop iedereen kan integreren, in plaats van dat de integratie tussen elk van de partijen onderling moet plaatsvinden."

"Op die manier wordt het Juru-account het centrale punt van je online identiteit. Zelf ben ik een fervent gamer, mijn Steam-account is er dus ook mee verbonden. En ook je medische gegevens kunnen er in worden opgenomen, zodat je bij gezondheidsproblemen in het buitenland alle info ter beschikking kan stellen van de dokters daar", klinkt het. "Eigenlijk willen we dat onze API deel wordt van elke software-stack, zoals ook MySql dat bijvoorbeeld is."

Het recht om vergeten te worden

De software van Juru komt van pas voor bedrijven die datagegevens van hun klanten nodig hebben, zegt de founder, "want vanaf mei 2018 moeten zij in regel zijn met de GDPR-regels van de Europese Unie daaromtrent. Door met Juru te werken, dat de data buiten hun eigen servers kan opslaan, moeten ze zich niet bekommeren om iets als het 'recht om vergeten te worden' en andere richtlijnen. In ruil daarvoor vragen wij een microfee per gebruiker van wie ze de data gebruiken, die afvlakt naarmate het om grotere aantallen gaat. Voor gebruikers is Juru gratis, want het is net de bedoeling dat zij het massaal gaan gebruiken. We hopen dat het gebruiksgemak, en de voordelen hun daartoe zullen overtuigen vanaf onze lancering in december."

Veel interesse uit de financiële wereld

En de klanten? Juru zit nog in de ontwikkelings- en testfase, maar enkele grote partners hebben zich al aangediend. Wie dat zijn, kan Verhelst niet onthullen, maar hij bevestigt dat één contract alvast tot een echte deal kan leiden. "In de financiële sector bestaat er veel interesse voor wat wij aan het doen zijn, en we zijn ook in gesprek met de Belgische regering en die van de buurlanden. Het moet een pan-Europees verhaal worden."

Juru is een gezamenlijk project van drie bedrijven: Clubit, het developmentbedrijf van Verhelst, blockchainspecialisten Orillia en designbureau Achilles, die de start-up initieel financierden.

"Nu zijn we gesprekken bezig die tot twee kapitaalrondes moeten leiden waarin we in totaal 22 miljoen euro willen ophalen", zegt Verhelst. "Dat is veel geld, en dus zijn we op verschillende vlakken aan het kijken. We praten met enkele business angels voor een eerste beperkte investering samen met enkele subsidiekanalen. Voor de internationale expansie kijken we uit naar durfkapitaal, waarbij we reeds voorafgaande gesprekken hebben met VC's uit London en de Verenigde Staten.