Brugse start-up helpt Afrika aan goedkope zonne-energie

Bert Bernolet is er al even mee bezig, met de energievoorziening in het zwarte continent. "Eerst deden we het non-profit met Solar Zonder Grenzen, waarmee we scholen en ziekenhuizen van stroom voorzagen. Dat deden we op basis van giften, maar echt duurzaam vond ik dat model niet, en dus hebben we onze aanpak herdacht."

Betalen via sms

In 2013 richtte Bernolet Energy Kiosks op, een kleinschalige aanpak die op een betaalbare manier Afrikanen aan zonne-energie kan helpen. Twee zonnepanelen, aangesloten op die energiekiosk, kunnen tot acht mensen aan goedkope energie helpen, waardoor ze een lamp of een TV, en ga zo maar door kunnen aandrijven. Via sms kunnen ze voor een bepaalde hoeveelheid energie prepaid betalen, en na verloop van tijd hebben ze zo samen ook hun kiosk afbetaald."

Bernolet tekende met zijn bedrijf zelf voor de technische ontwikkeling. "Zowel de software als de hardware", zegt hij, "want een digitale meter die tot op een tiende van een KiloWattuur meet bestond nog niet, terwijl ik dat voor onze solar powered nano grids nodig had. Het systeem is overigens schaalbaar: naarmate de groep meer energie nodig heeft kunnen meer zonnepanelen worden aangesloten op de kiosk om aan de behoefte te voldoen. Zo kunnen de eigenaars langzamerhand ook business ontwikkelen waarvoor ze energie nodig hebben. Wij blijven ook na aankoop overigens in het onderhoud voorzien, zodat de toestellen hun volledige levensduur blijven meegaan. Voor zonnepanelen kan dat tot twintig jaar zijn, maar voor de hardware is soms een herstelling nodig."

Vijftig nieuwe installaties

Een proefproject met acht energiekiosken in Togo bleek een succes, en Energy Kiosks staat klaar voor de volgende stap. "De gebruikers waren zelf ook heel tevreden", zegt Bernolet. "We hebben nu wat verbeteringen aan het ontwerp aangebracht, en vijftig nieuwe installaties besteld. Vanaf oktober willen we die à rato van één per dag ook verder gaan installeren. Van een vorig project, waarbij we energie-installaties verhuurden, hebben we een lijst van 38 dorpen waar men interesse in onze aanpak heeft. Zij zullen worden benaderd door ons Afrikaans dochterbedrijf Solergie dat nu al 15 Togolezen tewerk stelt voor onder andere de assemblage van de installaties."

Sociaal én winstgevend

Na het initiële idee vond Bernolet al snel een zestal investeerders bereid om mee in zijn project te stappen om zo 25.000 euro bij elkaar te brengen. Ondertussen heeft de CVBA zijn aantal aandeelhouders uitgebreid tot 43 en op die manier zo'n 608.000 euro verzameld. "Onder andere Piet Colruyt met Oya is in ons bedrijf gestapt, en ook andere investeerders zijn gevolgd. Vaak vanuit sociale bewogenheid, maar het is niettemin wel de bedoeling dat het een winstgevend project is: enkel zo kan onze aanpak immers duurzaam werken. Onze inkomsten halen we dan ook uit de verkoop van de installaties en via het krediet waarmee we ze verkopen."

De ambities van Energy Kiosks zijn steil. "Binnen de zes jaar willen we 2500 kiosken hebben uitgezet", zegt Bernolet. "We hebben ook al geïnteresseerden in Benin, dus ook daar willen we op termijn een zusterbedrijf van Solergie opzetten. Vandaar dat we ook op zoek gaan naar bijkomend kapitaal.