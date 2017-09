Deze zes start-ups krijgen investering van Imec

In maart kondigde Imec een nieuw investeringsfonds aan om digitale innovatie in Vlaanderen ondersteunen. Nu selecteerde het gerenommeerd Leuvens onderzoekscentrum voor het tweede kwartaal van 2017 zes nieuwe start-ups. Zij zullen naast een initiële investering van 50.000 euro ook professionele coaching krijgen.

"Het imec.istart portfolio richt zich op tech start-ups uit verschillende sectoren. Ook deze lichting start-ups is actief in heel uiteenlopende marktsegmenten, van de gaming-industrie tot de medische wereld tot kooktechnologie," zegt Sven De Cleyn, program manager van imec.istart..

"We stellen vast dat steeds meer kandidaten niet alleen software, maar ook hun eigen hardware aanbieden, van slimme keukentoestellen tot EEG-headsets. Het lijkt er dus op dat sinds de fusie met het vroegere iMinds, nieuwe kandidaten de link tussen het imec.istart programma en imec's uitgebreide expertise met microchiptechnologie beginnen te leggen" vertelt De Cleyn.

Cybernetic Walrus: nostalgisch racen in de toekomst

Met Cybernetic Walrus duikt imec.istart voor het eerst de wereld van entertainment en gaming in. De Antwerpse start-up wil Vlaanderen op de kaart zetten in de gaming industrie met Antigraviator, een nieuw futuristisch racespel. Ze willen daarbij inspelen op de nostalgie naar bekende anti-gravity racing games uit vorige decennia (zoals Wipeout en F-Zero), maar dan met geavanceerdere, realistische graphics en nieuwe functionaliteiten.

Het spel is nog in volle ontwikkeling, maar de reeds gelanceerde demo's werden internationaal vol lof onthaald. Eerder kregen ze ook al subsidies van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Bingli: een digitaal medisch interview

Bingli helpt patiënten om hun bezoek aan de huisarts voor te bereiden. Vooraleer een arts een diagnose kan stellen, heeft zij betrouwbare en accurate informatie nodig over de medische voorgeschiedenis van de patiënt en de symptomen. Via de Bingli-app kunnen patiënten deze informatie al op voorhand doorgeven op basis van een digitaal en slim medisch interview.

Bingli is al in verschillende dokterspraktijken getest en de meerderheid van de artsen en patiënten geven aan dat de consultatie beter verloopt dankzij Bingli. De Bingli-app zal als licentie aan dokterspraktijken aangeboden worden; zij kunnen de app dan gratis ter beschikking stellen van hun patiënten.

Epihunter: betere opvolging van kinderen met epilepsie

Als vader van een zoon met epilepsie weet oprichter Tim Buckinx welke problemen kinderen met epilepsie in het dagelijkse leven ervaren. Niet alle vormen van epilepsie gaan gepaard met schokken; vaak kan een epilepsie-aanval voor de omgeving ongemerkt voorbijgaan. Epihunter werkt aan de ontwikkeling van een applicatie die aan ouders of leerkrachten signaleert wanneer een aanval plaatsvindt. Epihunter richt zich in de eerste plaats tot leerlingen in de lagere en middelbare school, maar de technologie is in principe ook uitbreidbaar naar een bredere doelgroep.

LucidWeb: virtual reality voor iedereen

Doordat de meeste mensen geen VR-bril hebben, raakt virtual reality slechts moeizaam ingeburgerd. Om virtual reality te democratiseren, wil LucidWeb Pro de consumenten bereiken waar ze zijn: op hun smartphone. Via de LucidWeb player word de meerwaarde om dezelfde content in een VR bril te beleven duidelijk.

LucidWeb richt zich niet enkel op mediabedrijven, maar ook op industriële bedrijven die VR-content willen aanbieden aan hun werknemers of klanten.

Mealhero: slimme kooktechnologie met maaltijdbox-service

Wie weinig tijd heeft om te koken is vaak aangewezen op ongezonde afhaalmaaltijden of fastfood. Mealhero wil hier verandering in brengen door een innovatief alternatief te bieden waarbij mensen, de mealheroes, een gezonde en smaakvolle maaltijd thuis verkrijgen met minimale moeite. De foodtech start-up brengt een alles-in-één oplossing: een slimme stomer, aan huis geleverde vriesverse ingrediënten en een handige app vol inspiratie. Het enige dat de consument zelf moet doen is de ingrediënten laten scannen door de stomer, via een slim label in de verpakking. Daardoor weet het slimme apparaat perfect hoe de maaltijd bereid moet worden. Als het eten klaar is, krijg je via je smartphone bericht. Vanaf 4 november wordt de slimme kooktechnologie aangeboden via Kickstarter.

Online Werkrooster

OnlineWerkrooster is een tool voor het automatiseren van personeelsplanning. De applicatie biedt veel flexibiliteit, ideaal voor sectoren die vaak last-minute wijzigingen moeten doorvoeren, zoals de horeca. De tool bevat ook online verlofbeheer en houdt bij het plannen rekening met de lokale wetgeving. Momenteel heeft OnlineWerkrooster al meer dan 150 betalende klanten, voornamelijk in de horeca-sector. Met de hulp van imec.istart willen ze hun klantenbestand in België verder uitbreiden en hun automatisatie verder uitwerken.