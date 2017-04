Volta Ventures stopt 1,5 miljoen euro in SweepBright

SweepBright is een smartphoneapplicatie die vastgoedmakelaars helpt bij het creëren, verdelen en opvolgen van vastgoedaanbiedingen. De meeste vastgoedmakelaars en agenten gebruiken nu nog steeds hoofdzakelijk pen en papier voor het invoeren van nieuw vastgoed. Bestaande it-systemen zijn vooral afgestemd op het crm-aspect van het verkoopproces maar niet of onvoldoende op de creatie van nieuwe aanbiedingen. Via de SweepBright-app wordt het hele verkoopproces digitaal én mobiel en bijgevolg veel efficiënter. SweepBright integreert ook met applicaties van andere partijen zoals DotLoop in de VS, WebMerge en DocuSign.

Volta Ventures ondersteunt het bedrijf dus nu met een A-serie investering van 1,5 miljoen euro, om verder internationaal te kunnen doorgroeien. Frank Maene, managing partner bij Volta Ventures, geeft aan dat de grote marktomvang belangrijk was voor de investeerder: "Wereldwijd zijn er miljoenen vastgoedprofessionals die smeken om een oplossing die hen helpt bij het verminderen van hun werkdruk."

SweepBright ontstond zo'n jaar geleden, maar ondertussen heeft het bedrijf naast Antwerpen ook al een kantoor in New York. Ook in Australië is SweepBright al actief via het REIQ (Real Estate Institute Queensland). Er zouden ook al gesprekken lopen met grote vastgoednetwerken die wereldwijd actief zijn. In België hebben agentschappen zoals WeInvest het platform al in gebruik genomen.

De financiering van Volta Ventures komt bovenop het startkapitaal waarin al enkele bekende namen opdoken. "Pieter-Jan Bouten en Louis Jonckheere, de mensen achter Showpad, zijn er persoonlijk in gestapt, en ook Jeroen Lemaire heeft zowel persoonlijk als met In The Pocket mee geïnvesteerd. Samen met het investeringsfonds Green Park Investments en onze eigen inbreng hadden we zo 500.000 euro om het development en de eerste stappen te financieren", vertelden oprichters Raphaël Bochner en Yoram Speaker vorig jaar al aan Data News. Raphael en Yoram zijn vastgoedondernemers met meer dan tien jaar ervaring in de vastgoedtechnologie en in de reclamesector in België, Frankrijk en Luxemburg. Beiden zijn ook strategische adviseurs bij het vastgoedreclamebureau Gabari dat ze in 2009 hebben opgericht.