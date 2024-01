Bedrijven geven dit jaar 6,8% meer uit aan IT

Wereldwijd gaan bedrijven en organisaties dit jaar zo’n 5 biljoen dollar uitgeven aan IT. Dat is 6,8% meer dan vorig jaar, zo voorspelt analistenbureau Gartner.

Dat lijkt in eerste instantie uitstekend nieuws voor de verzamelde IT-sector, maar toch hoort er een kleine kanttekening bij. De voorspelde groei van 6,8% ten opzichte van 2023 is wel een kleine correctie op de 8% waar Gartner afgelopen kwartaal nog van uit ging. Het segment van IT-diensten gaat wel met 9% groeien, en die toename gaat er volgens de analisten voor zorgen dat het voor de allereerste keer de grootste uitgavenpoot wordt, voor communicatiediensten (+2,3%) – al heel lang de afgetekende nummer 1 – en software. Het softwaresegment gaat dit jaar procentueel wél het sterkste toenemen met bijna 13%. Datacenter-systemen en devices moeten het met een groei van respectievelijk 7,5% en 4,6% doen.

‘Impact van Gen AI op uitgaven is eerder beperkt’

Dat IT-diensten wereldwijd de grootste uitgavenpost worden, is volgens de analisten van Gartner te danken aan de investeringen die bedrijven en organisaties doen in het verbeteren van de organisatorische efficiëntie en het optimaliseren van bestaande projecten. Dit is cruciaal in een periode met meer economische onzekerheid. De verleiding is groot om te denken dat dit een effect is van de opkomst van Generative AI, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Gartner-analist John-David Lovelock: ‘Gen AI zal veel veranderen, maar het zal de IT-uitgaven niet significant beïnvloeden, of toch niet op de korte termijn. In die zin is Gen AI zeer vergelijkbaar met andere grote trends die we vroeger zagen rond IoT of blockchain.’ Nog volgens Lovelock ‘wordt 2024 wel het jaar waarin organisaties daadwerkelijk investeren in planning voor het gebruik van Gen AI. Maar de IT-uitgaven dit jaar zullen toch vooral worden gedreven door meer traditionele krachten, zoals winstgevendheid en arbeid.’

‘Change fatigue’

‘We zien ook een aanhoudende change fatigue’, zegt Lovelock: een term waarmee Gartner verwijst naar opeenvolgende golven van veranderingen die wegen op IT-beslissingsnemers. In die mate dat ze een zekere rem vormen op extra IT-uitgaven. Dat effect zorgde vorig jaar voor een totale toename in de IT-uitgaven van ‘maar’ 3,3%. Voor 2024 zal het effect wat uitvlakken, maar Gartner gaat er wel van uit dat die ‘veranderingsvermoeidheid’ nog niet helemaal verdwenen is. Het komt er op neer dat CIO’s bijvoorbeeld langer twijfelen bij het tekenen van nieuwe contracten. Of dat ze zich niet meteen willen engageren voor initiatieven en projecten op lange termijn. Of dat ze aarzelen om risico’s te nemen met een nieuwe technologiepartner.