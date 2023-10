e-BO Enterprises combineert IT met OT

Kritische infrastructuur opzetten én beveiligen? Meer dan ooit belangrijk: e-BO Enterprises plukt er de vruchten van.

22 jaar bestaat e-BO Enterprises. Met ruim 25 miljoen euro omzet vorig jaar en meer dan 30 miljoen die dit jaar verwacht wordt, organische double digit groeicijfers en 20 aanwervingen per jaar is e-BO ook al lang geen kleine speler meer. En toch blijft deze ‘made in Belgium’ bij heel wat IT’ers een relatief onbekende naam. CEO Christophe Dhaene heeft het wel vaker gehoord, maar ziet er ook geen probleem in. “We zijn niet het standaard IT-bedrijf zoals je er zo veel in dit land hebt: enkele grote jongens, en honderden kleintjes. We doen IT en we zien ons ook als een IT-bedrijf, maar we zijn eigenlijk altijd actief geweest in industriële omgevingen. Niet zozeer de IT-kant, maar de OT-kant (operational technology, oftewel hard- en software die industriële apparatuur en processen monitort en/of bestuurt, nvdr) is onze insteek, en dat maakt ons een vreemde eend in de bijt”, legt Dhaene uit: “In de nichemarkt waarin we spelen zijn we wél heel bekend en een trusted party voor heel wat bedrijven.”

Offshore windmolenparken

‘Delivering trust for your critical business’, zo luidt het mission statement van e-BO Enterprises, dat in ons land een hoofdkwartier heeft in Oostende én Ieper. “We willen dit jaar 120 mensen hebben in beide kantoren. Momenteel werven we elk jaar al twintig mensen extra aan, dus dat moet zeker lukken”, zegt Dhaene. “Zeker omdat we ook blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, samen met de klanten. Dat maakt dat we in onze niche dé leider kunnen blijven.” En met die niche doelt de CEO dus op het samengaan van IT en OT, en dan bij uitstek in offshore windmolenparken. “Van onze drie pijlers – corporate, offshore en public safety – is dat een business die voor langdurige terugkerende inkomsten zorgt”, zegt Dhaene. “In de corporate wereld spreken we van contracten die vroeger 5 jaar en nu vaker 3 jaar omvatten. In het public safety segment (brandweer, politie, justitie, defensie, nvdr) is dat 7 jaar, maar bij hernieuwbare energie zoals in windmolenparken spreken we eerder over contracten die minstens 18 tot zelfs 25 jaar meegaan”, aldus de CEO. Het verklaart ook deels waarom e-BO niet mee wil gaan in pure softwareontwikkeling voor één klant. “Dat doen we gewoon niet meer. We werken alleen aan producten en oplossingen die we kunnen hergebruiken, of als het voor ons een manier kan zijn om iets anders binnen te halen. Maar een zakje geld om wat te ontwikkelen? Nee, daar passen we voor.”

Operationele omgevingen en kritische IT

OT is dus de insteek, en dat in combinatie met altijd een ‘critical’ aspect. “Operationele omgevingen en kritische infrastructuur: als die dingen ontbreken, dan gaan we ons dikwijls al afvragen of we wel de geschikte partij voor het werk zijn”, zegt de CEO. E-BO Enterprises heeft een generieke data-architectuur gebouwd die het graag on-premise inzet bij de klanten in hun eigen server rooms of – als het echt moet – op afstand. “We kunnen evengoed deployen in de Amazon-cloud, bijvoorbeeld, maar in de praktijk blijkt dat meestal niet de beste oplossing voor ons type klanten, net omdat het over bedrijfskritische omgevingen en oplossingen gaat. Ook de strengere regulering maakt dat we niet zomaar alles in de cloud zetten”, klinkt het. “Langetermijndenken, en hoge kwaliteit van oplevering, dat hoort er voor ons ook bij. Mijn klant kijkt niet naar ons als een leverancier maar als een partner. Het is ook niet dat we pakweg chocolade opleveren”, lacht Dhaene.

Beveiliging en hernieuwbare energie

En dat alles met een service die 7 dagen per week, de klok rond draait. “Dat hebben we eigenlijk altijd al gedaan en is ook bij een standaard IT-bedrijf niet zo standaard. Voor ons is dat ook een trigger. Als er geen 24 op 7 service gevraagd wordt, dan moeten we ons al afvragen of we wel bij de juiste klant zijn. Of dat kritische element wel aanwezig is”, legt Dhaene ons uit.

De offshore windmolenparken voldoen helemaal aan die eisen en maken een groot deel van de omzet bij e-BO uit. “Onze OSS-in-a-box, bijvoorbeeld, verenigt al je hard- en software elementen in één box, vrij letterlijk trouwens in een container. Dat zijn eigenlijk alle systemen die op een hoogspanningsstation op zee staan, gaande van netwerk, servers, kritische communicatie, telefonie, camerasystemen tot industriële wifi. En niet te vergeten: in veel gevallen is dat ook helemaal onbemand op zee. Het is dus zaak om vanop afstand ook alles goed te beveiligen: cybersecurity maar evengoed ook fysieke bewaking”, verduidelijkt Christophe Dhaene.

Ook 5G

Wat weinigen weten – buiten diegene die vertrouwd zijn met de niches waarin e-BO actief is – is dat het bedrijf ook 4G- en 5G-connectiviteit biedt, naast MPLS en SD-WAN. “Wanneer wij het over unified communication hebben zoals in traditionele IT bedoelen wij vooral private netwerken waarin ook tetra-infrastructuur en dingen als push-to-talk aanwezig zijn. 5G doen we inderdaad ook, maar enkel private 5G, geen public 5G”, zegt Dhaene die het voorbeeld van de Noordzee geeft waar het bedrijf 5G-dekking biedt. Het doet denken aan Citymesh waarvan veel meer mensen weten dat het 5G aanbiedt. “Citymesh verkoopt puur connectiviteit, een bepaalde prijs per gigabyte. Terwijl wij connectiviteit aanbieden in functie van diensten die er bovenop draaien. En het is ook volledig redundant. Voor een publieke operator kan dat niet, maar wij moeten wel. Als bij ons een base station uitvalt, dan ontstaan er risico’s bij onze klanten. Redundantie is dus écht aan de orde”, besluit de CEO.