Google zet vol in op generatieve AI

Het is Google menens met generatieve AI. Dat onderstreepte het bedrijf op zijn gebruikersconferentie Google Cloud Summit in ­Amsterdam. Google toonde er dat generatieve AI straks overal is.

Maar we associëren die generatieve AI wel vaak met OpenAI en Microsoft. Is Google hier dan in snelheid gepakt? ‘Sinds de aankondiging van Google Transformer (de architectuur voor neurale netwerken nvdr.) in 2017 vormt artificiële intelligentie nochtans een cruciaal onderdeel van onze focus’, verduidelijkt Edward Boute, country leader Belux bij Google Cloud. ‘Het grote publiek associeert generatieve AI inderdaad sneller met een concurrerende toepassing, maar de data geven een breder beeld,’ geeft Boute aan, terwijl hij door enkele statistieken scrolt.

‘Zeventig procent van de unicorns op het vlak generatieve AI zijn bijvoorbeeld gebruikers van Google Cloud. Bovendien verwijs ik graag naar onze ‘tien keer’-gedachte: Google stelt zich tot doel om tien keer beter te doen dan wat er vandaag bestaat. We beogen een radicale evolutie. Concurrentie houdt ons scherp, maar we spiegelen er ons niet aan, aangezien je op die manier enkel incrementele stapjes zet.’

Vertex AI en Duet AI

Hoe Google Cloud die radicale evolutie wil bewerkstelligen, verduidelijkt Phil Moyer, VP Global AI Business & Solutions. Hij identificeert twee headliners: Vertex AI en Duet AI. Het machinelearning-platform Vertex AI bundelt alle tools om eigen modellen te bouwen, te implementeren en te onderhouden. De gebruiker kiest daarbij uit een grote verscheidenheid aan modellen. Hij of zij kan via Model Garden ook een beroep doen op open source-modellen. Die zijn configureerbaar in functie van de eigen gebruiksscenario’s en bedrijfsdata. De gebruiker kan de modellen daarna met Google Reinforcement Learning zelf trainen.

Google Cloud heeft de beschikbare modellen uitgebreid en de eigen modellen geüpdatet. Het nieuwe PaLM 2-model is nu bijvoorbeeld ook in staat om lange juridische of onderzoeksdocumenten te analyseren en samen te vatten. De PaLM2-API voor tekst biedt daarbij de mogelijkheid om prompts te creëren voor het classificeren of redigeren van informatie. Om de modellen actueel te houden, gebruikt Google Cloud Vertex AI Extensions: developer tools die de modellen via API’s verbinden met realtime data.

Straks is AI overal

Moyer geeft aan dat Google Cloud de transparantie voor de gebruiker maximaal verzekert. De zogenaamde model cards bevatten alle essentiële informatie over het gehanteerde model en tonen hoe de data getraind zijn. Verder wijst Moyer op de aanwezigheid van (onzichtbare) watermerken, die via AI gegeneerde beelden van echte foto’s onderscheiden. Het gebruik van watermerken moet daarnaast ook toelaten om kunstmatig gecreëerde video’s, tekstfragmenten en geluiden te herkennen.

Assistent

Duet AI is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen: een assistent die zich laat voeden met generatieve AI. De tool moet voor elke gebruikersrol een meerwaarde bieden: van developers, over operatoren tot data-engineers, securityprofessionals en de eindgebruiker. De assistentie vindt plaats op ontwikkelingsplatformen, maar ook op Google Cloud Platform, Workspaces, Google Meet en andere omgevingen.

Duet AI helpt ontwikkelaars om sneller en mogelijk betere code te schrijven. De tool stelt codelijnen voor, waarna de ontwikkelaar beslist om die suggesties al dan niet te volgen. De assistent reikt ook het aangewezen syntaxisgebruik voor API’s aan. Verder wijst Duet AI developers op de licenties die met de code gepaard gaan. Voor de minder ervaren ontwikkelaar legt Duet AI coderegels in natuurlijke taal uit. Het biedt daarbij de mogelijkheid om vervolgvragen te stellen. Zo vertelt Duet AI u bijvoorbeeld waar het zelf de mosterd heeft gehaald.

Cross-Cloud Network

Céline Callewaert, head of Enterprise Sales Benelux bij Google, wijst tijdens de Google Cloud Summit op de infrastructuurvereisten die generatieve AI met zich mee brengt. Google Kubernetes Engine maakt het bijvoorbeeld mogelijk om applicatiecontainers uit te rollen binnen de Google-infrastructuur. “Dat opent de weg naar multicluster horizontale schaalbaarheid voor graphics pocessing units (GPU’s) en tensor processing units (TPU’s)”, aldus Callewaert. Klanten ervaren naar eigen zeggen een productiviteitswinst van 45%. Een andere nieuwigheid is Cross-Cloud Network, dat gebruikers een snelle en veilige toegang tot Google-diensten moet geven vanaf eender welke cloud.

Generatieve AI is één van die evoluties die de man in de straat boeit en beroert

Callewaert bevestigt verder dat Google zijn clouddiensten via Google Distributed Cloud vanaf een lokaal datacenter zal aanbieden. Die toepassing, die onder meer gericht is op de noden van organisaties met uiterst gevoelige data, komt tot stand uit een alliantie met Proximus en Luxconnect.

Op het vlak van security interageert Duet AI met de cyberbeveiligingsproducten van Google, waaronder Mandiant Threat Intelligence, waardoor u als gebruiker meteen een samenvatting van mogelijke dreigingen krijgt voorgeschoteld. Het securityplatform Google Chronicle geeft de volledige context weer, vat die samen en stelt meteen de nodige stappen voor om die bedreiging aan te pakken.

Evolutie of revolutie?

Op de Google Cloud Summit moet wel duidelijk worden dat Google het gebruik van generatieve AI ernstig neemt. Maar waar moeten we die evolutie plaatsen op Googles innovatietijdlijn? “Dat hangt er sterk vanaf op welk niveau je de analyse maakt”, aldus Edward Boute. “Generatieve AI is één van die evoluties die de man in de straat boeit en beroert. Wij zijn er evenwel al zeven jaar mee aan de slag en kennen het voorafgaande proces. Generatieve AI is zowel voor de consument en zeker ook voor de professionele klant groots, maar vanuit technologisch perspectief waren Kubernetes en AlphaFold dat evenzeer. Met dat verschil dat die innovaties voor de doorsnee burger minder aanschouwelijk waren.”