Hoe het Belgische Dropsolid ‘digitale ervaringen’ transformeert

‘Digital Experience Company’ is de baseline van Dropsolid. En die baseline vult het volledig Belgische bedrijf net iets anders in dan de concurrentie: met open source, AI en digitale soevereiniteit.

Dropsolid, opgericht in Gent in 2013 door Steven Pepermans en Dominique De Cooman, zet in op een eigen ‘Digital Experience Platform’ (DXP). Volledig made in Belgium, maar wel met een bestaande ruggengraat in de vorm van open source technologie zoals Drupal (content management) en Mautic (marketing automation). Wie met Dropsolid in zee gaat, krijgt dus ‘open’ oplossingen aangeleverd. ‘En data-soevereiniteit is nog een belangrijke kernwaarde die je daar moet aan toevoegen’, vertelt Dominique De Cooman, CEO van Dropsolid. ‘Soevereiniteit betekent voor ons dat klanten eigenaar blijven van hun technologie en data, ongeacht hun leverancierskeuze. Het is onze missie om die controle terug te geven aan onze klanten’, zegt De Cooman.

We zijn nog geen vijf minuten ver in ons gesprek en het is al duidelijk: dit bedrijf zet zich af tegen gesloten systemen, waarin klanten vaak afhankelijk worden van proprietary software, cloud(s) en contracten. ‘Dit is geen louter theoretische filosofie waar we achter staan, maar die we ook in de praktijk brengen via de Dropsolid Experience Cloud’, klinkt het aansluitend.

Platform met drie peilers

Het DXP integreert content management met Drupal als onderliggende motor, marketingautomatisering op basis van het open source product Mautic en een eigen customer data platform (CDP). Drupal laat bedrijven toe om meertalige, multi-channel en complexe content efficiënt te beheren, of het nu gaat om een groot overheidsportaal of een retailplatform. Met Mautic levert Dropsolid daarbovenop krachtige tools om marketingcampagnes aan de hand van die content te automatiseren. Denk dan aan gepersonaliseerde e-mails en customer journeys die de conversie stuwen en/of de klantenloyaliteit moeten verhogen.

En daarin haakt dan weer het CDP in: dat verzamelt en integreert klantgegevens uit diverse bronnen. Dit moet bedrijven toelaten om niet alleen beter te begrijpen wie hun klanten zijn, maar hen ook real-time gepersonaliseerde ervaringen te bieden op basis van gedragsinzichten. Het DXP biedt hen daarbij één samenhangende, flexibele omgeving om hun digitale interacties te beheren en te personaliseren.

Waarom open source?

De kracht van Dropsolid ligt volgens De Cooman en medeoprichter Steven Pepermans in enerzijds een duidelijke en zeer bewuste keuze voor openbrontechnologie. ‘Deze keuze biedt meer dan technische voordelen: het is een strategische zet die flexibiliteit en onafhankelijkheid garandeert’, zegt Steven Pepermans. ‘Open source laat onze klanten profiteren van een wereldwijde gemeenschap van ontwikkelaars. Dit betekent snellere innovatie en minder afhankelijkheid van de grote commerciële softwareleveranciers. Zelf dragen we ook zeer bewust heel veel bij tot de openbrongemeenschap. Dat werkt positief in beide richtingen: zowel voor ons als voor de klanten. Rondom Drupal zijn we bijvoorbeeld één van de grote bijdragers en een van de grotere referentiespelers’, aldus Pepermans.

Dropsolid heeft 71 projecten gesponsord en tientallen issues opgelost binnen het Drupal-ecosysteem. Hun expertise is ook erkend met een Drupal Gold Partnership, een certificering die alleen wordt toegekend aan bureaus met significante bijdragen aan de gemeenschap.

Soevereiniteit en AI als differentiator

En ja hoor: uiteraard hoort in dit aanbod ook kunstmatige intelligentie thuis. ‘AI is een essentieel onderdeel van onze strategie voor gepersonaliseerde digitale ervaringen, maar we doen het wel anders en op onze manier’, zegt De Cooman. Hun oplossingen gebruiken AI onder meer voor toepassingen zoals personalisatie op basis van de analyse van klantengedrag. ‘Afhankelijk van waar je op klikt en hoe je je als bezoeker van een website gedraagt en de interacties die je aangaat, krijg je andere content te zien’, legt Pepermans uit. Websites kunnen zo automatisch worden aangepast aan de interesses van een bezoeker door segmentatie op basis van klikgedrag.

‘Het is onze missie om de controle terug te geven aan onze klanten’ Dominique De Cooman, CEO van Dropsolid

‘Iedereen is duidelijk ook op zoek naar goeie business cases rond AI’, weet De Cooman, ‘maar die case is niet altijd zo eenvoudig te maken. Is het pure kostenbesparing? Of een competitief voordeel zoeken?’

‘We zijn al sinds 2019 bezig met AI rondom Drupal’, zegt de CEO, ‘maar we zien nu vooral een grote toekomst weggelegd voor AI-agents en soevereine AI’. Dat verdient wat extra uitleg. Met AI-agents doelt hij op het automatiseren van taken zoals contentbeheer en marketingcampagnes. Deze agents kunnen specifieke instructies uitvoeren, zoals het optimaliseren van tags of het classificeren van content, wat de productiviteit van bedrijven verhoogt.

‘Vraag naar Sovereign AI’

‘Met soevereine AI kunnen bedrijven hun algoritmes en data lokaal beheren, waardoor ze onafhankelijk blijven van externe cloudproviders en hyperscalers en volledige transparantie hebben over wat de AI precies doet’, licht Steven Pepermans toe. Dit is vooral van belang voor klanten in sectoren waar privacy en veiligheid cruciaal zijn, zoals overheden en gereguleerde industrieën. De Duitse overheidsinstantie Bundesagentur für Arbeit bijvoorbeeld – zeg maar de Duitse VDAB – eist dat alle data en technologie lokaal blijven. ‘Onze klanten, zoals de Duitse Bundesagentur für Arbeit, waarderen de controle die onze oplossingen bieden’, zegt Pepermans. ‘Ze willen op elk moment weten waar precies hun data wordt opgeslagen en hoe die wordt gebruikt.’

‘We zien ook hier een duidelijke vraag naar AI-oplossingen die lokaal kunnen draaien én compatibel zijn met openbronmodellen’, zegt De Cooman. ‘We hebben ruim 300.000 euro aan subsidies ontvangen van VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, nvdr) om onderzoek te doen naar soevereine AI. Met deze steun hebben we algoritmes ontwikkeld die kunnen concurreren met de grote techspelers maar die tegelijk volledig open en transparant blijven,’ aldus de CEO.

Die soevereiniteit gaat bij Dropsolid trouwens verder dan alleen maar AI, en geldt voor alle technologie en data. ‘Het is volgens ons cruciaal in een tijd waarin gegevensbescherming hoog op de agenda staat’, zegt De Cooman. Het bedrijf is trouwens ook actief bezig met de implementatie van de ISO 27001-certificering, een internationale standaard die informatiebeveiliging garandeert.

Belgische challenger

Dropsolid positioneert zichzelf als een challenger in een markt die wordt gedomineerd door grote spelers zoals Adobe en Sitecore. In tegenstelling tot deze spelers, die zich vaak richten op Fortune 500-bedrijven, richt Dropsolid zich op het middensegment en op overheden en non-profitorganisaties. ‘Wij bieden de kracht en flexibiliteit van een enterprise-oplossing, maar zonder de beperkingen van een gesloten ecosysteem,’ benadrukt De Cooman.

Hun klanten variëren van HR-dienstverleners en banken tot nutsbedrijven en verzekeraars. De Belgische en Europese overheden behoren tot hun belangrijkste partners, maar het bedrijf bedient ook commerciële organisaties die op zoek zijn naar flexibele en schaalbare oplossingen. Een van de meest opvallende klanten is de Europese luchtvaartautoriteit, waar Dropsolid een contract van meer dan vier miljoen euro heeft binnengehaald. Andere – meer lokale – referenties zijn onder meer Toerisme Vlaanderen, UZA, Acerta, Jan De Nul Group, Touring, TVH, Kinepolis, Sleeplife en Beobank.

Dropsolid bedient die klanten met ongeveer 85 medewerkers waarvan ruim 50 Drupal-experten. Vorig boekjaar werd de grens van 8 miljoen euro omzet bereikt: een tiende groei-jaar op rij. Bijna een miljoen daarvan zijn terugkerende inkomsten voor het DXP-platform.