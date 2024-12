Van ICQ tot 3G, dit waren de techdoden van 2024

In het voorbije jaar begon kunstmatige intelligentie aan zijn steile opmars, maar werd er ook stevig in het budget geschrapt. Deze merken, diensten en gadgets verlieten ons in 2024

Plextor

Plextor hield in januari na dertig jaar op met bestaan. Het merk was lang erg populair voor pc-opslag. Het Chinese Kioxia, dat Plextor in 2020 kocht, lijkt de merknaam te vervangen door Solid State Storage Technology (SSSTC). Die laatste gaat zich richten op de productie van storage voor grote bedrijven, datacenters en industriële toepassingen.

NFT profielfoto’s op Twitter/X

Het is wat makkelijk om met NFT’s te lachen, en dus doen we dat ook. Tijdens de grote hype rond non-fungible tokens in 2022 konden betalende Twitter-gebruikers hun virtuele recuutje aan hun abonnement linken voor een speciale hexagonale avatar met hun verveelde aap of ander NFT-beest. Maar na Meta in 2023 lijkt zelfs de site van Elon Musk begin 2024 toe te geven dat zo’n NFT geen investering is om mee uit te pakken. De avatars verdwenen in alle stilte.

© CFOTO/Future Publishing via Getty Images

ICQ

De oermoeder van de chatprogramma’s sloot in juni de deuren na bijna dertig jaar. De messaging client was vooral populair in de jaren negentig, de periode waarin het internet voor het brede publiek doorbrak. In 1998 werd het systeem gekocht door AOL en werd het voor veel mensen wereldwijd de eerste kennismaking met een instant messenger. Ondertussen zijn er bijna geen gebruikers meer, en dus ging de dienst op de schop.

Facebook Workplace

Het idee van ‘Facebook for Work’, zoals het origineel heette, was om een platform te bieden voor vlottere communicatie tussen werknemers van een bedrijf. Niet meteen LinkedIn, maar meer een vervanging van de gesprekjes rond de koffiemachine voor mensen die veel thuiswerken. Het werd echter geen groot succes, en Meta wil het platform sluiten ‘om meer te focussen op het bouwen van AI en metaverse technologie’. Je kan nog tot 31 augustus 2025 inloggen in het ondertussen herdoopte Workplace.

© Google

Chromecast

De Chromecast, Google’s toestelletje om beelden en apps op je tv te streamen, is niet meer. Het merk wordt officieel vervangen door het veel informatiever genoemde Google TV Streamer. Dat nieuwe toestel moet een robuustere streamingervaring bieden. De Chromecast-toestellen waren de voorbije elf jaar best populair, met zo’n 100 miljoen verkochte toestellen.

Microsoft HoloLens

Microsoft is dit jaar gestopt met het produceren van zijn HoloLens 2 headset. De mixed reality-bril werd geïntroduceerd in 2016 als een toestel voor enterprise-bedrijven. Het kwam onder meer op de markt voor trainingen, en Microsoft sloot ook een deal met het Amerikaanse leger voor een hele reeks van de toestellen die op het slagveld zouden worden gebruikt.

Microsoft HoloLens © .



De HoloLens bleef voor de bredere markt echter bijzonder duur en niet al te populair. De HoloLens 2 krijgt nog updates tot 2027, de originele HoloLens krijgt ondertussen geen patches meer.

Microsoft Paint 3d

Paint 3D werd acht jaar geleden voorgesteld als de opvolger voor de bekende (en beruchte) MS Paint (ook wel gewoon bekend als Paint), een laagdrempelig en bijzonder sober tekenprogramma voor Windows. In 2017 kondigde Microsoft aan dat het die MS Paint zou uitfaseren, maar na protest van gebruikers, heeft het in de plaats besloten om Paint 3D op pensioen te sturen. De tekenapp verdween in november uit de Microsoft Store. Microsoft geeft aan dat Paint 3D zal blijven werken als je het al op je computer hebt geïnstalleerd.

3G (bij Proximus)

Proximus zette eind 2024 zijn 3G-diensten stop. Het wil de vrijgekomen infrastructuur gebruiken om zijn 4G- en 5G-netwerken te versterken. Voor de overgrote meerderheid van de gebruikers zal het einde van 3G geen enkel gevolg hebben. Zij kunnen verder blijven bellen of mobiele data versturen via de 4G- en 5G-netwerken. 3G is intussen ongeveer twintig jaar oud, maar is nieuwer dan 2G (Edge). Toch blijft die netwerktechnologie wel nog even bestaan, omdat veel machinecommunicatie via 2G verloopt. Die machines zijn niet altijd voorzien op 3G, 4G of 5G, dus is het makkelijker om 3G uit te faseren en 2G nog even actief te houden. Concurrenten Telenet en Orange volgen overigens in de loop van 2025 met het uitfaseren van 3G.

© Getty Images

Cruise Robotaxis

General Motors stopte in december in de Verenigde Staten met Cruise, zijn dienst voor robotaxi’s. In plaats daarvan wil het bedrijf, dat onder meer merken als Chevrolet, Buick en Cadillac uitbaat, zich meer richten op het ontwikkelen van zelfrijdende wagens die individuen zelf kopen. De Cruise robotaxidienst was een van de manieren waarmee in de VS de technologie van zelfrijdende wagens ingang moest vinden. Voor GM was het echter een dure onderneming, die niet meteen winst leek op te leveren.

Blu-ray (van LG)

LG is gestopt met het aanbieden van Blu-ray schijfjes en spelers. Daarmee lijkt het medium stilaan aan zijn einde te komen. Blu-ray dateert van 2005 en was de opvolger voor de dvd. Het was al van 2018 geleden dat LG nog nieuwe toestellen op de markt bracht. De spelers die nu nog te koop zijn, zijn resterende stock. Formeel geeft LG geen bevestiging dat het definitief stopt met de spelers, het lijkt een opening te laten, mocht het formaat weer aan populariteit winnen. In 2019 stopte Samsung al met het formaat in de VS. Ook Oppo, Panasonic, Sony en anderen brengen al jaren geen nieuwe modellen meer uit.