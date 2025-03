Voorpublicatie: Gehackt, wat nu?

Endpoint

Stel je voor dat je een groot huis hebt met veel deuren en ramen. Elk van deze deuren en ramen is een manier waarop mensen naar binnen en naar buiten kunnen gaan. In de wereld van computers en internet, noemen we elk apparaat dat op een netwerk kan aansluiten – zoals je laptop, smartphone of zelfs je slimme koelkast – een endpoint. Het is net als een deur of een raam in je huis.

Net zoals je ervoor wilt zorgen dat elke deur en elk raam van je huis goed beveiligd is om te voorkomen dat inbrekers binnenkomen, moet je er ook voor zorgen dat elk endpoint beveiligd is in een computernetwerk. Dat betekent dat je ervoor wilt zorgen dat elk apparaat dat verbinding maakt met het internet goed beschermd is tegen virussen, hackers en andere slechte dingen op het internet.

Dus, een endpoint is een fancy woord voor elk apparaat dat op een netwerk kan aansluiten. Je moet zorgen dat elk van deze ‘digitale deuren’ goed op slot zit!