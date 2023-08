Dit zijn de 30 grootste ICT-bedrijven in ons land

Telecombedrijven en distributeurs domineren nog steeds de lijst met grootste ICT-bedrijven in ons land. Zo blijkt uit de nieuwste editie van de Trends Top ICT.

Bij Data News 03/2023 – het magazine voor de zomer – kreeg u hem al toegestuurd: de nieuwste Trends Top ICT met onder meer het klassement van de grootste Belgische ICT-bedrijven volgens Trends Business Information. In de top-30 zien we ook dit jaar geen grote verschuivingen in het klassement. Proximus torent eenzaam boven alles en iedereen uit met 3,75 miljard euro omzet in boekjaar 2021, het jaar waarop deze cijfers van toepassing zijn. Dat is zo’n 29,5 miljoen minder dan een jaar voordien. BICS, de carrier-afdeling van Proximus, vinden we op plaats 6 met net geen miljard euro. Dat is dan weer wel een omzettoename van 36 miljoen. Ook de andere telecomspelers uit ons land vinden we bovenaan. Telenet springt naar de derde plaats, tussen distributeur Avnet Europe en TD Synnex Belgium. Orange Belgium rondt de top-5 af.

Dit zijn de 30 grootste ICT-bedrijven van het land. © Data News/TBI

De cijfers hebben betrekking op boekjaar 2021, waarin corona de headlines én ons persoonlijk en beroepsleven domineerde. Dat corona-effect ziet u ook in sommige resultaten. ALSO Belgium, een reseller van ICT-materiaal, zag bijvoorbeeld een omzettoename van 89,5 miljoen en duikt zo voor het eerst in de top-30 op. Maar ook ICT-bedrijven die inzetten op de ‘werkplek’ – thuis, kantoor of hybride – deden het goed. HP Belgium en Dell Technologies schuiven zo elk vijf plaatsen op in de top-30. Wie het ook zeer goed deed is Belgische trots Melexis Technologies. Naarmate de vraag naar chips steeg, ging ook de omzet omhoog: een extra 141 miljoen euro kwam er in 2021 bij, waardoor het bedrijf de top-10 induikt. Toch is dat niet genoeg voor de grootste omzetstijging in de top-30: die is voor rekening van Microsoft. Het is duidelijk dat de nieuwe weg die Microsoft enkele jaren geleden insloeg – meer cloud, meer services – een autosnelweg geworden is die steeds meer bedrijven bedient. De instroom aan nieuwe Teams-klanten en abonnementen op Office 365 (ondertussen Microsoft 365) was tijdens de coronaperiode hoog en heeft hier ongetwijfeld toe bijgedragen. Een blik op de resultaten voor boekjaar 2022 leert dat Microsoft volgend jaar allicht nog wat hoger eindigt met een omzet die afklokt op 861 miljoen.