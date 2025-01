Prijsstijgingen slokken extra IT-budget op

Gartner verwacht dat de IT-uitgaven dit jaar met bijna tien procent zullen toenemen. Toch blijft er amper geld over voor nieuwe dingen.

Dit jaar verwacht de marktanalist dat de IT-budgetten met 9,8 procent zullen stijgen. In totaal geeft de wereld dit jaar 5,61 biljoen dollar uit aan informatietechnologie. Dat gaat voor het merendeel naar IT Services (1,7 biljoen dollar), Communication Services (1,4 biljoen dollar) en Software (1,2 biljoen dollar). Al zit de grootste stijging bij datacentersystemen, die in uitgaven ‘slechts’ 405 miljard dollar waard zijn, maar met 23,2 procent wel de grootste stijger zijn, na een eerdere forse stijging vorig jaar.

Worldwide IT Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2024 Spending 2024 Growth (%) 2025 Spending 2025 Growth (%) Data Centre Systems 329,132 39.4 405,505 23.2 Devices 734,162 6.0 810,234 10.4 Software 1,091,569 12.0 1,246,842 14.2 IT Services 1,588,121 5.6 1,731,467 9.0 Communications Services 1,371,787 2.3 1,423,746 3.8 Overall IT 5,114,771 7.7 5,617,795 9.8

Source: Gartner (January 2025)

Maar cijfers zeggen niet alles. Gartner nuanceert dat er weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven. ‘De budgetten van CIO’s nemen toe, maar een groot deel verdwijnt door prijsstijgingen binnen hun huidige uitgaven,’ waarschuwt John-David Lovelock, vicepresident analyst bij Gartner.

Dat er groei is van meer dan tien procent bij sommige categorieën, zoals datacenters en software, komt hoofdzakelijk door generatieve AI en de hardware upgrades die er voor nodig zijn, zegt Gartner. Maar Lovelock waarschuwt dat die upgrades niet zullen zorgen voor fundamenteel onderscheidende functies.

Op dat vlak waarschuwt Gartner ook dat GenAI nu in de zogenaamde ‘trough of disillusionment’ gaat in de hype cycle van Gartner. ‘CIO’s zullen hun verwachtingen naar omlaag bijstellen voor GenAI, maar niet hun uitgaven voor de technologie,’ zegt Lovelock. Hij verwijst daarbij ook naar de AI pc’s die nog geen ‘must have’ toepassing hebben die de AI-hardware benut.

Anderzijds zal er aan servers geoptimaliseerd voor AI vlot twee keer meer worden uitgegeven komend jaar, naar zo’n 202 miljard dollar. Tegelijk zijn IT service bedrijven en hyperscalers goed voor zeventig procent van de IT-uitgaven. ‘Tegen 2028 zullen hyperscalers één biljoen dollar aan AI-geoptimaliseerde servers beheren’, zegt loveLock.

Tegelijk waarschuwt hij ook voor een oligopolie op die markt. ‘het zal niet binnen hun traditioneel zakenmodel of IaaS markt zijn. Hyperscalers pivoteren om deel te zijn van een oligopolisch AI marktmodel.’