Tien strategische technologietrends voor 2025

CIO’s en andere IT-leiders kijken elk jaar uit naar de glazen bol van Gartner. Dit zijn dé technologietrends voor 2025 die de komende tien jaar zullen bepalen.

Op hun eigen IT Symposium/Xpo conferentie in Barcelona haalde onderzoeks- en adviesbureau Gartner de fameuze glazen bol boven. Het resultaat: een lijst met tien strategische technologietrends waarmee organisaties in 2025 maar beter rekening houden. “Deze trends zullen enerzijds aanzienlijke disruptie veroorzaken, maar anderzijds ook opportuniteiten brengen voor CIO’s en andere IT-leiders in de komende 10 jaar”, aldus Gene Alvarez, distinguished vp analyst bij Gartner. “Door deze trends te volgen, kunnen IT-leiders de toekomst van hun organisaties vormgeven met verantwoorde en ethische innovatie.” De trends zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: de obligate en voor de hand liggende kunstmatige intelligentie met de daarbij horende risico’s, de nieuwe grenzen van computing en de synergie tussen mens en machine.

1. Agentic AI

Agentic AI-systemen plannen en ondernemen autonoom de nodige acties om de door de gebruiker gedefinieerde doelen te bereiken. Denk dan echt aan een soort virtuele beroepsbevolking die menselijk werk inpikt of die mensen net helpt om de taken beter en/of sneller uit te voeren. “Een digitaal team dus, dat volledig resultaatsgedreven werkt en zelf de nodige beslissingen neemt met dat ene doel voor ogen. Een team ook dat géén extralegale voordelen of vakantiedagen wil”, voegt analist Nick Jones daar aan toe. “Tegen 2028 zal naar verwachting ten minste 15% van de dagelijkse werkbeslissingen autonoom worden genomen via Agentic AI, waar dat dit jaar nog quasi 0% is”, voorspelt Gartner. Als raadgeving aan IT-leiders geven de analisten nog mee om hier ook de nodige aandacht voor te hebben en er zeker over te waken dat Agentic AI niet een nieuw soort ‘shadow IT’ wordt binnen uw organisatie. Maak ook niet de fout om het weg te zetten als ‘gewone RPA’ (robot process automation, nvdr).

2. AI Governance Platforms

En hoe gaan we dan om met die virtuele AI-werknemers? Via AI governance platforms. Gartner voorspelt dat die binnen 2 tot 4 jaar doorbreken. Deze platformen stellen organisaties in staat om de juridische, ethische en operationele prestaties van hun AI-systemen te beheren. Ze creëren, beheren en handhaven het beleid voor verantwoord AI-gebruik, leggen uit hoe AI-systemen werken (‘explainability’, nvdr) en bieden transparantie om vertrouwen en verantwoordelijkheid op te bouwen. Gartner voorspelt dat tegen 2028 organisaties die uitgebreide AI governance platforms implementeren 40% minder AI-gerelateerde ethische incidenten zullen ervaren in vergelijking met organisaties zonder dergelijke systemen. “Denk aan de reputatieschade die je zo kan vermijden. Maar wees als CIO ook op je hoede voor ethics washing (oppervlakkige ethische AI die vooral een marketingstrategie blijkt, nvdr) en bias. Zet je AI-systemen écht onder druk om die bias te vinden”, geeft Jones nog als raad mee: “Responsible AI zal uiteindelijk even standaard worden als cybersecurity”.

3. Disinformation security

Desinformatie hebben we de afgelopen jaren allemaal leren kennen. Generatieve AI geeft kwaadwilligen extra munitie om fake news te genereren maar ook om de controles hierop handig te omzeilen. Disinformation security is een opkomende categorie van technologie die systematisch vertrouwen opbouwt en die methodologische systemen biedt om de integriteit te waarborgen, de authenticiteit te beoordelen, imitatie te voorkomen en de verspreiding van schadelijke informatie ook in kaart te brengen. “Het staat in de sterren geschreven dat het aantal cyberaanvallen op bedrijven via desinformatie alleen maar zal toenemen. Als dat niet wordt aangepakt, kan desinformatie aanzienlijke en blijvende schade aanrichten aan elke organisatie”, stelt Jones.

4. Postquantum cryptography

Twee tot drie jaar geeft Gartner u nog de tijd vooraleer u maar beter een strategie hebt voor postquantum cryptography. Die technologie biedt gegevensbescherming die bestand is tegen de decoderingsrisico’s van kwantumcomputing. Van die technologie wordt verwacht dat die verschillende soorten conventionele cryptografie – die nu nog op grote schaal worden gebruikt – zal breken. “Het is niet eenvoudig om zomaar van cryptografiemethode te wisselen, dus organisaties moeten een langere doorlooptijd hebben”, adviseert Gartner. Of hoe analist Nick Jones het samenvat: “Als alle sloten kapot zijn, hebben we nieuwe sloten nodig”. Maar begin er misschien toch maar beter in 2025 aan, al is het nog maar om eerst eens grondig te inventariseren wat in huis zoals gebruikt wordt om data te versleutelen.

5. Ambient Invisible Intelligence

Een hip klinkende trend die in zekere zin een vergevorderde doorontwikkeling van het (industriële) Internet of Things betekent. Denk aan ultragoedkope, superkleine slimme draadloze tags, devices en sensoren die grootschalige, betaalbare tracking en detectie mogelijk maken. Op de lange termijn zal ambient invisible intelligence zorgen voor een diepere integratie van detectie en intelligentie in ons dagelijks leven. “Tot 2027 zullen vroege voorbeelden van ambient invisible intelligence zich richten op het oplossen van directe problemen, zoals het controleren van winkelvoorraden of de logistiek rond (vers) voedsel”, meent Jones. “Start met pilootprojecten van zodra de dalende kosten het toelaten”, geeft hij als raad mee aan CIO’s: “Zorg dat je er klaar voor bent om miljoenen objecten of berichten in je organisatie te kunnen taggen. En bereid je voor op het privacydebat dat ongetwijfeld gevoerd zal worden door bezorgde werknemers.”

6. Energy-efficient Computing

De impact van IT op duurzaamheid is groot en in 2024 is de belangrijkste overweging voor de meeste IT-organisaties dan ook hun ecologische voetafdruk. Rekenintensieve toepassingen zoals AI-training, simulatie, optimalisatie en media rendering zullen naar verwachting het meeste energie verbruiken en dus een negatieve impact hebben op de voetafdruk. “De toename van de energieconsumptie is niet houdbaar. Dat weten de fabrikanten en hun partners, maar ook de klanten én de regulatoren. Die druk gaat zorgen voor nieuwe technologie en innovatie, zeker rond die zeer zware energieverbruikers als AI”, meent Jones.

Gartner verwacht tegen het einde van dit decennium heel wat innovatie rond ‘compute’: van optische technologie tot neuromorfe ‘versnellers’ – vaak specifiek ontwikkeld voor één concrete taak – maar wel met aanzienlijk minder energieverbruik.

7. Hybrid Computing

De tijd dat een cpu het enige onderdeel was dat computerberekingen uitvoerde, ligt al lang achter ons. Kunstmatige intelligentie moet het bijvoorbeeld vooral van gpu’s – grafische processors – hebben. Daar zit nog altijd heel wat technologische evolutie in, maar innovatie komt evengoed uit de edge, ASIC’s, quantum computing, optische computing en neuromorfe computers. Met hybrid computing doelt Gartner op een trend waarbij meerdere van deze berekeningsmechanismen gecombineerd worden om rekenproblemen op te lossen. Niet meteen iets wat 2025 zal domineren, maar wel een trend die de komende drie tot tien jaar zal blijven ontwikkelen. “We verwachten niét dat klassieke computing zal verdwijnen: het worden allemaal extra modellen en manieren bovenop elkaar. Hybrid computing laat toe om naadloos van het ene naar het andere berekeningsmodel te switchen al naargelang een bepaalde taak. Voor vendors gaat de orchestratie en optimalisatie van die hybrid computing zeer belangrijk worden”, voorspelt analist Nick Jones.

8. Spatial Computing

En dat brengt ons bij nóg een andere vorm van computing: spatial computing. Denk dan aan het samengaan van fysieke objecten met digitale vormen, zoals augmented reality en virtual reality. Maar spatial computing wordt het volgende niveau van interactie tussen fysieke en virtuele ervaringen, met een interface die real-time en net op tijd en ook alleen maar dan die specifieke informatie toont die u op die specifieke plek nodig hebt. “Dit zal de effectiviteit van organisaties in de komende vijf tot zeven jaar vergroten via gestroomlijnde workflows en verbeterde samenwerking. Met de mogelijkheid om veel inclusiever te werken én zeer kort op de bal betere zakelijke beslissingen te nemen”, aldus Gartner. “Het zou kunnen dat in de toekomst onze pc’s en andere schermen vervangen worden door head-mounted displays“, noteren we nog. Het metaverse is dood, lang leve spatial computing?

9. Polyfunctional Robots

Polyfunctionele robots kunnen meer dan één taak uitvoeren en vervangen taakspecifieke robots die op maat zijn ontworpen om herhaaldelijk één taak uit te voeren. De functionaliteit van deze nieuwe robots verbetert de efficiëntie en zorgt voor een snellere ROI. “Polyfunctionele robots zijn ontworpen om te werken in een wereld met mensen, wat zorgt voor snelle implementatie en eenvoudige schaalbaarheid”, legt Gartner uit. “Tegen 2030 zal 80% van de mensen dagelijks interageren met slimme robots”, orakelt nog Nick Jones. Denk dan ook niet meteen aan het zelf kopen van dure robots. U kan ook robots huren om uw noden op korte termijn in te vullen, zo leren we alvorens nog een slide met een duidelijke raadgeving verschijnt: maak alvast asap werk van een bedrijfspolicy rond het inzetten van robotica.

10. Neurological Enhancements

Afsluiten doen we met een trend waar Gartner zelf een tijdslijn van ‘meer dan tien jaar’ op plakt: neurologische verbeteringen zoals we die nu nog vaak kennen uit science-fictionreeksen en films. Het gaat dan om stukjes technologie die inhaken in uw brein, uw hersenen uitlezen én vervolgens één of enkele cognitieve vaardigheden verbeteren. Een upgrade voor uw hersenen, zeg maar. Maar dan wel eentje waar meerdere partijen baat bij hebben. Neurologische verbeteringen zullen bijvoorbeeld ook merken in staat stellen om te weten wat consumenten écht denken en voelen, en daar dan de nodige acties op ondernemen. Zullen we dat dan een tweesnijdend zwaard noemen?