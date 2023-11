Opgelet: oude Google-accounts vanaf morgen verwijderd

Vanaf vrijdag 1 december begint Google met het verwijderen van accounts die al twee jaar inactief zijn. Maar het is eenvoudig te voorkomen dat je alle mails, foto’s en documenten kwijtspeelt.

Google wil een aanzienlijk aantal van de accounts op Gmail verwijderen. Verwijderde accounts verliezen ook alle inhoud die is opgeslagen in Gmail, Google Docs en Google Foto’s. De operatie blijft echter beperkt tot inactieve gebruikers. Het gaat alleen om persoonlijke accounts: geen school- of werkprofielen.

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 december 2023 zullen inactieve Gmail-accounts worden uitgefaseerd, te beginnen met accounts die ooit zijn gemaakt maar nooit effectief werden gebruikt. De eerste meldingen zijn al verstuurd, naar verwachting volgen er nog meer. Google stuurt herhaaldelijk waarschuwingen via het opgegeven hersteladres.

Welke criteria?

Een Gmail-account moet gedurende een periode van twee jaar inactief zijn geweest om in de gevarenzone te komen. Deze inactiviteit is echter alleen beperkt tot berichten. Als je je Google-adres gebruikt voor andere Google-services zoals YouTube, wordt het gewoon als actief beschouwd.

Wat moet ik doen als ik mijn account wil houden?

Als je door deze maatregel wordt getroffen en je je Gmail-account wilt behouden, hoef je er alleen maar opnieuw op in te loggen. Dat is voldoende voor Google om het als actief te beschouwen, zelfs als je het al twee jaar niet meer hebt gebruikt.