WhatsApp krijgt functie om foto’s in hoge kwaliteit te versturen

Meta rolt momenteel een nieuwe functie uit voor WhatsApp waarmee gebruikers foto’s in hoge kwaliteit kunnen versturen. Op korte termijn moet dit ook mogelijk worden bij video’s.

Het nieuwe snufje werd zopas aangekondigd via een filmpje op Facebook, de andere grote dienst van Meta. De mogelijkheid om foto’s in een hogere kwaliteit door te sturen komt niet geheel onverwacht: eerder dit jaar dook de functie al op in een bètaversie van WhatsApp voor Android.

De update betekent overigens niet dat je je foto’s in hun originele kwaliteit kunt versturen. Er vindt nog steeds compressie plaats op de beelden, al is die minder zwaar dan bij de standaardresolutie van WhatApp, te weten 920 x 1.280 pixels. Wie foto’s via de nieuwe HD-knop verstuurt, mag voortaan rekenen op een kwaliteit van maximaal 3.024 x 4.032 beeldpunten.

Het versturen van HD-foto’s duurt niet alleen iets langer, maar neemt ook een wat grotere hap uit de databundel. De functie wordt vanaf deze week wereldwijd uitgerold, naar iOS- en Android-toestellen, maar het kan nog enkele weken duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Meta liet intussen weten dat het aan een vergelijkbare HD-functie werkt voor video’s.