Zet Samsung een nepmaan in je foto’s?

De ‘Space Zoom’ technologie in de nieuwere Samsung telefoons zou foto’s van de maan ‘faken’, zo melden berichten. De realiteit is iets genuanceerder.

Wat doet de extreme zoom op nieuwere high-end Galaxy telefoons van Samsung? De functie ‘Space Zoom’ werd in 2020 geïntroduceerd en biedt een 100x zoom aan. In advertenties pocht Samsung vaak met de kwaliteiten van de functie, die onder meer bijzonder mooie beelden van de maan kan maken, iets wat de meeste smartphonecamera’s niet kunnen.

Maar sensoren en lenzen kunnen maar zo veel, dus vroeg een gebruiker van het Reddit-forum zich af hoe ‘echt’ die mooie maanbeelden zijn. Bij wijze van experiment nam hij een foto van de maan, die hij vervolgens inkromp tot 170×170 pixels en voor de volledigheid nog met een ‘blur’-effect bewerkte. Hij zette het resultaat op een monitor en nam er met zijn Galaxy-telefoon een foto van. En die resulterende foto toont meer details dan er in het ‘origineel’ te zien waren.

AI

Wat is daar aan de hand? In twee woorden: kunstmatige intelligentie ofte AI. Het geheime recept van veel foto-technologie is de laatste jaren dan ook machine learning. De software krijgt een hele reeks beelden te verwerken en leert zo herkennen of jij een foto wil nemen van je lunch, je kat of een landschap. Zo kan de camera de delen beter tot zijn recht laten komen die we bij zo’n onderwerp willen zien. In dit geval is het vrij duidelijk dat Samsung een hele reeks maanbeelden heeft geanalyseerd, net omdat smartphones daar zo slecht in zijn. Sensoren en lenzen van smartphonecamera’s zien de maan zelden zo gedetailleerd als het menselijke oog dat doet, dus moet er worden bijgewerkt om het er ‘goed’ uit te doen zien.

De AI herkende in dit geval een maan en ging die wat pimpen, zoals ze dat met ‘echte’ nachtbeelden ook zou doen. Is dat fake? Ja en nee. Een waarheidsgetrouwe foto van wat de Redditor fotografeerde is het alvast niet. Anderzijds is het principe hier niet heel anders dan een AI die ingezoomde beelden gaat verscherpen door vage delen van de foto in te vullen. Maar de lijn is duidelijk dun. Samsung, van zijn kant, heeft schijnbaar nooit beweerd dat de Space Zoom puur op mechanische basis werkt, en geeft alvast aan dat er AI wordt gebruikt.