Welke IT-outsourcingleveranciers scoren het best bij Belgische klanten?

Het is ondertussen al de vijfde keer dat adviesbureau S-Square een ‘Partnership Benchmark’ publiceert: de resultaten van een lokale tevredenheidsstudie rond IT-outsourcingspartners. Voor de eerste maal omvat de studie naast Belgische organisaties ook Luxemburgse klanten.

Meer dan 160 eindklanten – Belgische en Luxemburgse bedrijven en overheidsinstellingen – namen deel aan de studie. Aan de hand van meer dan 200 interviews – een mix van CIO’s, CTO’s, en verantwoordelijken voor applicaties, infrastructuur en inkoopbeheer – werden ruim 500 IT-contracten geanalyseerd en besproken. Met als finale uitkomst dit jaar vier ‘squares’ waarin de impact van dienstenleveranciers op de markt en hun capabilities afgezet worden tegenover tevredenheid door de klanten. Dat levert uiteindelijk ‘leaders’ rechtsboven op, gevolgd door ‘strong contenders’, ‘challengers’ en ‘low performers’ linksonder.

Applications & Digital

Het segment ‘Applications & Digital’ toont weinig verrassingen. Net als de vorige twee jaren zijn Accenture, TCS en Capgemini de drie grote leiders. ‘Al staat TCS duidelijk wel wat onder druk: zij moeten iets inboeten in tevredenheid’, zegt Vikrant Sarin, co-founder bij S-Square. Capgemini en Accenture gaan er op dat vlak dan net iets op vooruit. Belangrijk is dat de impact van het vorig jaar door Accenture overgenomen Arηs nog niet opgenomen is: anders zou Accenture nog steviger bovenaan prijken. De sterkste stijging qua klantentevredenheid is voor Infosys, Cegeka en Cognizant. NRB en Inetum zijn voor het eerst mee opgenomen. Leveranciers kunnen zichzelf laten opnemen in de benchmark, of door S-Square zelf toegevoegd worden. De voorwaarde is dan wel dat minstens 5 contracten in kaart kunnen gebracht worden.

Cloud & Datacenter

Het cloud & datacenter segment telt slechts één leider. Dat is op zich al opmerkelijk, maar het is ook al voor het derde jaar op rij dat Kyndryl die eerste plaats bezet – met ook de hoogste score in klantentevredenheid. ‘Dit is een bevestiging door onze klanten van de succesvolle transformatie die we de afgelopen drie jaren doorgemaakt hebben. En ik ben trots op het team in Belgïe. Het zijn zij die zich elke dag inzetten voor en bij onze klanten’, zegt Liesbet D’hoker, Managing Director van Kyndryl België en Luxemburg. De providers die de grootste stap vooruitzetten in klantentevredenheid rond cloud & datacenterdiensten zijn Atos, Fujitsu en HCLTech. ‘Atos is echt opmerkelijk met een grote sprong voorwaarts. Ze zijn nog niet uit de gevarenzone op bedrijfsniveau, mar dit toont dat hun mensen hier bijzonder goed werk leveren’, zegt Sarin.

End User Services

Wie een blik gooit op dit klassement ziet dat één grote naam in dit segment ontbreekt en dat is Computacenter. Traditioneel is dat de nummer één in de soortgelijke studie van Whitelane. ‘Helaas werkten ze niet zelf mee aan onze studie en we vonden ook te weinig datapunten om ze te kunnen benchmarken’, zegt Geert Hendrickx die S-Square oprichtte in 2019. Cegeka eindigt hier met de hoogste score en mag zich – ondanks de beperktere globale voetafdruk, wat weegt op de score – nog nipt als enige een ‘leader’ noemen, net voor Fujitsu dat het ook goed doet. Kijk ook vooral even naar wat Stefanini hier uithaalt met een bijzonder hoge tevredenheidsscore. ‘Niet voor het eerst trouwens. Binnen hun niche excelleren ze hier’, aldus Sarin.

Cybersecurity

Helemaal nieuw dit jaar is een apart sqaure voor cybersecurity. Dé leiders zijn duidelijk Accenture, Atos en Orange Cyber Defense (OCD, nvdr). De eerste heeft dat uiteraard vooral te danken aan de sterke consultancy- en advisory-diensten rond security, terwijl Atos en OCD voornamelijk goed scoren in managed security. Een speciale vermelding is weggelegd voor het Belgische Nviso. ‘Een zeer sterke nichespeler in België, maar die nu ook naar Duitsland en Oostenrijk lonkt’, zo klinkt het bij de analisten van S-Square. Al zijn er ook duidelijk enkele namen die ontbreken en niet zouden misstaan in het square. ‘In dat opzicht wil ik zeker Proximus NXT vermelden. Zij zouden ongetwijfeld hoog geëindigd zijn als ze hadden meegewerkt. Ik denk dan vooral aan het door hen overgenomen Davinsi Labs dat écht groot is binnen cybersecurity’, besluit Vikrant Sarin.