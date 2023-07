ACA Group benoemt Jurgen Geys tot Mobile Business Unit Manager

IT-bedrijf ACA Group, gespecialiseerd in digitale transformatie, heeft Jurgen Geys aangesteld als nieuwe Mobile Business Unit Manager. Geys heeft ruim 25 jaar ervaring in de sector en werkte eerder onder meer bij Cegeka, Hewlett Packard en IBM.

In zijn nieuwe rol staat Geys voor de taak om de Mobile Unit van ACA Group ‘sterk te laten groeien door de nadruk te leggen op duurzaamheid en productiviteit’. Het bedrijf ziet bij zijn klanten namelijk een groeiende vraag naar partners die de digitale mobiliteit van hun medewerkers op een duurzame manier kunnen organiseren. Verder wil ACA Group inspelen op de toenemende vraag naar mobiele toepassingen.

Composable apps

‘Onze ambitie is om de mobiele toepassingen bij onze klanten versneld en efficiënt te verduurzamen’, stelt Jurgen Geys. ‘Hiervoor zetten we onder andere in op composable apps, waarmee we de productiviteit van ​ mobiele medewerkers verbeteren met digitale toepassingen op maat van hun rol. We beperken ons daarbij niet enkel tot de technologie maar kijken samen met onze klanten naar de effectieve business impact van onze applicaties.’

ACA Group telt vandaag 275 medewerkers en heeft kantoren in Hasselt, Gent, Leuven en Antwerpen. Tot de klanten van het bedrijf behoren onder meer IDEWE, PWC, OVAM, Cepa, Belfius, Johnson&Johnson en de Vlaamse Overheid.