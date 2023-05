Adrian McPhee benoemd tot nieuwe CTO van Bol.com

E-commercebedrijf Bol.com heeft de Australiër Adrian McPhee (44) aangesteld als nieuwe Chief Technology Officer. Hij volgt Jurrie van Rooijen op, die de afgelopen dertien jaar verantwoordelijk was voor de IT en technologische ontwikkelingen binnen de organisatie.

Adrian McPhee versterkt vanaf 1 juni het directieteam van Bol.com. Hij had eerder leidinggevende functies op het gebied van technologie bij verschillende bedrijven. De afgelopen vijf jaar was McPhee werkzaam bij LeasePlan, meest recent als CTO. In deze rol was hij onder meer verantwoordelijk voor LeasePlan’s wereldwijde technologiestrategie, architectuur, engineering, data & analytics en het opbouwen van cybersecurity en cloud capabilities.

Transitie ingezet

Afscheidnemend CTO Jurrie van Rooijen speelde volgens de e-commercereus een grote rol in de ontwikkeling die bol.com de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Zo zette hij samen met zijn team de transitie in van online winkel naar retail-techplatform en zorgde hij voor de modernisering van de technologiestack en het dataplatform. Onder leiding van Van Rooijen werd ook een flexibele en schaalbare services- en cloudarchitectuur ingevoerd. Hij last nu eerst een pauze in, en gaat dan op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Bol.com heeft ruim 2.800 medewerkers in dienst in Nederland en België. Sinds 2012 is het bedrijf onderdeel van Ahold Delhaize.