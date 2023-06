Barracuda benoemt Siroui Mushegian tot CIO

Securitybedrijf Barracuda heeft Siroui Mushegian benoemd tot Chief Information Officer (CIO). Mushegian heeft ruim twintig jaar IT-ervaring en was hiervoor in dienst van BlackLine, waar ze verantwoordelijk was voor alle interne IT.

Voorafgaand aan BlackLine vervulde Mushegian diverse IT-leiderschapsrollen bij WNET New York Public Media, NBA, Ralph Lauren en Time, Inc. ‘Haar strategisch denkvermogen en streven naar excellentie zullen essentieel zijn voor Barracuda in het constant veranderende dreigingslandschap’, zegt CEO Hatem Naguib over de aanstelling van de nieuwe Chief Information Officer.

Barracuda beschermt e-mail, netwerken, data en toepassingen met oplossingen die zich aanpassen aan de bedrijfsontwikkeling. Wereldwijd maken meer dan 200.000 organisaties gebruik van de producten van het bedrijf, dat zijn hoofdzetel heeft in Campbell, Californië.