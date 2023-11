Bart D’Olieslager benoemd tot nieuwe CEO van Eltrona

Telenet en Eltrona Interdiffusion hebben Bart D’Olieslager aangesteld als CEO van Eltrona in het Groothertogdom Luxemburg. D’Olieslager kan bogen op meer dan twintig jaar ervaring in de telecomsector.

Na de overname van alle activiteiten van Eltrona in Luxemburg door Telenet, in december 2022, was de Belgische operator op zoek naar een nieuwe CEO voor Eltrona. De keuze viel op Bart D’Olieslager. Die bekleedde eerder al directiefuncties in het marketingdomein bij de telecomoperators VOO en Orange Belgium.

‘Eltrona is een ruwe diamant met uitstekende connectiviteits- en televisiediensten. We hebben nu een prachtige kans om een Luxemburgse referentie te worden en een sterke commerciële groei neer te zetten’, zegt D’Olieslager.