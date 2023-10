Belgische AI-expert Vincent Spruyt is een van ‘The AI 100’

Business Insider kwam deze week met editie 2023 van zijn AI 100, een jaarlijkse lijst met de knapste koppen in kunstmatige intelligentie. Daar zat één Belg bij: Vincent Spruyt, momenteel Global Chief AI Officer bij het New Yorkse AdTech-bedrijf Kinesso en gastdocent AI bij Universiteit Antwerpen.

De cv van dertiger Vincent Spruyt leest al vanaf zijn opleiding als een succesverhaal. Eerst summa cum laude afgestudeerd als bachelor informatica aan de Erasmushogeschool in Brussel, daarna elektroingenieur geworden met een masteropleiding in Antwerpen, en tot slot PhD-onderzoek naar computervisie aan de universiteit Gent. Maar de reden waarom hij een van in Business Insider’s The AI 100 van 2023 is, komt door het werk dat hij momenteel verricht als AI-hoofd bij het New Yorkse AdTech-bedrijf Kinesso.

Generatieve reclame-AI

Daar belandde hij in 2021, nadat hij eerder het data- en strategieteam bij het Antwerpse AI-bedrijf Sentiance had geleid, dat ondertussen deel uitmaakt van de Kinesso-groep. De AI-tools die hij en zijn team hebben ontwikkeld worden gebruikt door onder meer techreus Amazon, farmagigant Johnson & Johnson en chocoladeproducent Hershey’s. Transcribe, bijvoorbeeld, is een GenAI-tool die reclamekopij schrijft gebaseerd op thema’s waarover mensen online praten. En BrandVoice helpt agentschappen om de toon van hun cliënten te vatten in kopij. ‘We verzamelen feedback van gebruikers en klanten, wat helpt om de AI-modellen regelmatig te verfijnen en ze eerlijk, nauwkeurig en relevant te houden’, vertelde Spruyt aan Business Insider.

Eerder in de prijzen

Spruyt is ook gastprofessor AI aan het IDLab van zijn alma mater Universiteit Antwerpen. Het is niet de eerste keer dat hij opduikt in een mensenlijst van een gerenommeerde publicatie: in 2017 al viel hij op voor zijn werk bij Sentiance voor MIT Technology Review’s ‘Innovators Under 35 in Europe’-lijst. Het magazine van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) prees hem toen ook al voor zijn pionierswerk.