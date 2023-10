Belgische IT’er verdient 11 procent meer dan een jaar geleden (maar dankt dat vooral aan de indexering)

Het basissalaris van Belgische IT’ers is dit jaar met gemiddeld elf procent gestegen, inclusief indexering. Het gaat om de hoogste salarisgroei in meer dan twintig jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse Tech Reward Survey van hr-consultancybedrijf Hudson, een onderdeel van Randstad Group.

Hudson verzamelt al bijna 25 jaar gegevens rond de salarispakketten in de Belgische techindustrie. Ditmaal werden er 41.301 pakketten uit 129 organisaties geanalyseerd, in totaal goed voor 139 jobs in veertien domeinen. Daarnaast vulden ook nog negentien bedrijven een specifieke vragenlijst in rond de auteursrechten.

Minder vaak loonsopslag

Het basissalaris van de Belgische IT’er groeide sterker dan vorig jaar, toen er een stijging van zes procent viel op te tekenen. Volgens Hudson is dat dat voornamelijk te verklaren door de sterke indexaties. Exclusief indexering bedroeg de stijging namelijk 0,57 procent. Voor bijkomende salarisverhogingen bleef door de indexering vaak minder budget over. Daardoor kregen minder mensen een loonopslag dan vorig jaar.

Opvallend: wie er wél een kreeg, ontving doorgaans een hoger percentage. Zo steeg het aantal mensen met een loonsverhoging van twee procent of meer van 31 naar 39 procent. Het waren volgens de onderzoekers vooral de niet-managers (employees en professionals) die een loonsverhoging kregen.

De genderloonkloof is over het algemeen zeven procent, klassiek in het voordeel van mannen. Anders gezegd: op het niveau van het basissalaris zien we voor elke euro die een man verdient, dat een vrouw 93 cent krijgt. Maar er zijn wel grote verschillen binnen bepaalde functies. Vrouwelijke software-engineers verdienen bijvoorbeeld 6,8 procent méér dan hun mannelijke collega’s, bij analyst developers is dat 5,2 procent meer. Maar in verschillende andere functies verdienen vrouwen nog steeds minder, tot -4,8 procent als technical architect (zie ook de onderstaande tabel).

Auteursrechten

Van de bevraagde techbedrijven vergoedt 23 procent (30 van de 129 organisaties) zijn personeel in auteursrechten met een mediaanbedrag van 640 euro per maand. We zien dit voornamelijk terug in jobs als software developer, software engineer en functioneel analist.

Verder betaalt 74 procent van de organisaties auteursrechten aan meer dan 40 procent van het personeel. Zo’n 62 procent betaalt ruim 20 procent van het basissalaris uit in auteursrechten. De helft van de organisaties plant het volledige nettobedrag te compenseren, de andere helft compenseert gedeeltelijk. ‘Als de werkgever 100 euro netto dient te compenseren, dan komt dat voor hem neer op een totale kost van 309,23 euro bruto’, zo berekenden de onderzoekers van Hudson.

Tot slot de telewerkvergoeding wint aan populariteit, maar de dagvergoeding kent een stevige daling van veertien naar vijf procent.