Bélise Songa trekt naar BICS

Young ICT Lady of the Year 2022 Bélise Songa heeft Colruyt Group IT verlaten en is sinds deze maand aan de slag bij BICS.

Op 2 mei is Bélise Songa gestart als Agile Master bij BICS: het in 1997 opgerichte Belgacom International Carrier Services. De carrier & wholesale service was nadien lange tijd deels in handen van Swisscom en MTN maar sinds 2021 is BICS opnieuw volledig in handen van Proximus. ‘Voor een volgende stap in mijn carrière zocht ik een bedrijf dat voluit voor transformatie gaat, en dat waarden als people management en een ondersteunende werkomgeving belangrijk vind’, vertelt Bélise Songa aan Data News.

Bélise Songa haar passie ligt op het kruispunt van people management met digital transformation. Het is die mix die haar in 2022 de titel opleverde van Young ICT Lady of the Year. Voor ze bij Colruyt Group IT startte in 2021 als Team Manager en later People Manager was ze ook al 2 jaar aan de slag bij Cegeka: als Project Leader en Scrum Master. Ervaring die haar zeker van pas komt in haar nieuwe functie als Agile Master bij BICS.

BICS met CEO Matteo Gatta biedt als telecombedrijf wereldwijde connectiviteit aan: van Europa tot Afrika, Azië en Amerika. In boekjaar 2022 wist het bedrijf de omzet op te krikken tot boven het miljard euro.