Beloning Google-topman Pichai 808 keer hoger dan die van werknemer

Sundar Pichai, de topman van Google-moeder Alphabet, heeft over vorig jaar 226 miljoen dollar (ongeveer 204 miljoen euro) aan beloningen ontvangen voor zijn werk. Daarmee ontving hij 808 keer meer loon dan wat een doorsnee Alphabet-werknemer krijgt, en is hij een van de best betaalde toplui van het afgelopen jaar.

Het leeuwendeel van dat bedrag, 218 miljoen dollar, bestaat uit aandelen die Pichai eens in de drie jaar ontvangt. Hij kreeg deze vorm van beloning in 2021 niet, waardoor hij over dat jaar in totaal nog 6,3 miljoen dollar aan beloningen ontving. Het salarisdeel daarvan bleef de afgelopen drie jaar stabiel op 2 miljoen dollar.

Circa 12.000 banen weg

De overige mensen die werken in de top van Alphabet kregen een stuk minder. Zo ontving financieel directeur Ruth Porat 24,5 miljoen dollar aan compensatie. Marketingdirecteur Philipp Schindler kreeg ongeveer 37 miljoen dollar. Zij krijgen hun aandelen ieder jaar toegekend. In doorsnee (!) moesten medewerkers van Alphabet rondkomen van bijna 280.000 dollar over 2022.

De bekendmaking van de vergoeding van Pichai komt een paar maanden nadat Alphabet wereldwijd ongeveer 12.000 banen schrapte. Dat besluit volgde op maanden van kostenbesparingen en het stellen van nieuwe prioriteiten.