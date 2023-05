Bjorn Van Reet ruilt Kinepolis voor Fednot

Bjorn Van Reet trekt na 7 jaar de deur achter zich dicht bij Kinepolis en wordt CIO bij Fednot.

Fednot is de Belgische federatie van notarissen. ‘Ik moet er zowel de notariskantoren ondersteunen, als verschillende projecten aansturen die rechtstreeks de eindklanten bedienen. Het is die combinatie die me wel aansprak’, legt Bjorn Van Reet uit. ‘Het is een echt digitaliseringstraject zoals ik dat bij Kinepolis ook kunnen doen heb. Ik zie een sterke ploeg en een duidelijke visie om er ook echt werk van te maken’, klinkt het nog.

Helemaal weg is hij nog niet, de komende maanden wil hij netjes afronden en de overdracht naar een opvolger verzorgen. Vanaf 1 september start Bjorn Van Reet dan officieel bij Fednot. ‘Het zijn zeven mooie jaren geweest bij Kinepolis, maar het was nu wel tijd voor iets nieuws’, aldus Van Reet die in 2017 door Data News nog verkozen werd tot CIO of the Year.

Voor hij bij Kinepolis startte, bouwde hij een carrière op bij de Adecco Group waar hij begon als system manager maar een aantal keer doorgroeide tot uiteindelijk de job van CIO en lid van de raad van bestuur. Hij werd er ook benoemd tot managing director van dochterbedrijf Modis Belgium. Voordien werkte Bjorn Van Reet ook voor Inventive Designers, Cronos en Uptime Group.