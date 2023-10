Bol.com krijgt nieuwe baas voor Belgische vestiging

Bram Vromans gaat als country lead de Belgische tak leiden. Hij was tot voor kort country digital leader bij Ikea.

Vromans was sinds 2020 country digital manager bij Ikea, maar is daarnaast ook bekend als business mentor voor Start it @KBC en docent Project Management aan de KU Leuven. Hij pent in die hoedanigheid ook vaak opinie neer, onder meer voor Data News.

Nu stapt hij dus van Ikea over naar bol.com, waar hij van het Antwerpse kantoor een echte Belgische hub wil maken. Dat schrijft hij zelf op Linkedin. Voor zijn rol bij Ikea werkte hij onder meer bij consultantiebureau Altran, bij Telenet en bij Essent.