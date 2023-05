Angst om de boot te missen duwt CEO’s richting AI

Voor CEO’s is AI dé toptechnologie die hun industrie in de komende drie jaar overhoop zal gooien. Angst is de drijfveer.

Bedrijfsleiders zien in kunstmatige intelligentie (AI) de meest disruptieve technologie in hun industrie. Dat is een van de conclusies uit een wereldwijde bevraging van onderzoeksbureau Gartner bij meer dan 400 CEO’s. 21% onder hen noemt AI als ‘most disruptive technology’ voor de sector waarin hij of zij actief is. De ‘CEO and Senior Business Executive Survey’ werd uitgevoerd van juli tot en met december 2022, terwijl ChatGPT pas eind november 2022 op de bevolking losgelaten werd. Het is pas sindsdien dat er continu nieuwe Generative AI producten geïntroduceerd worden, zowel aan consumerkant als aan de businesszijde. Een actuele bevraging zou dus mogelijk nog hogere cijfers opleveren.

FOMO

‘Generatieve AI zal ingrijpende gevolgen hebben voor bedrijfs- en bedrijfsmodellen’, zegt Gartner-analist Mark Raskino. ‘De angst om iets te missen (FOMO oftewel fear of missing out, nvdr) is een krachtige drijfveer voor technologiemarkten. AI bereikt nu dat kantelpunt waarop CEO’s die nog niet geïnvesteerd hebben in die technologie zich zorgen gaan maken dat ze iets missen dat belangrijk is voor hun concurrentiële positie’, aldus Raskino.

CEOs’ Top Strategic Business Priorities for 2023-2024 (Source: Gartner)

Geloof in korte, ondiepe recessie

De helft van de CEO’s noemt groei als hun belangrijkste strategische bedrijfsprioriteit voor 2023. De meerderheid van bedrijfsleiders gelooft dat een eventuele economische recessie in 2023 eerder ondiep en kortstondig zal zijn. Het onderzoek toont ook maar een zeer lichte toename van de zorgen over cashflow, kapitaal en fondsenwerving vergeleken met een soortgelijk onderzoek in 2022. Groeien blijft dus de topprioriteit, gevolgd door het inzetten op technologie op de tweede plaats. ‘Workforce’ – alle kopzorgen rondom personeel – vinden we op de derde plaats. Het aantrekken en behouden van talent is daar de belangrijkste personeelsprioriteit.

En de inflatie dan?

Inflatie wordt door 22% van de CEO’s beschouwd als het most damaging bedrijfsrisico. Bijna een kwart van de respondenten ziet als gevolg van de inflatie een gevaar in een hogere prijsgevoeligheid bij hun klanten. Maar toch is prijsverhoging nog steeds de belangrijkste maatregel die CEO’s nemen in een reactie op de inflatie (44%), gevolgd door kostenoptimalisatie (36%) en productiviteit, efficiëntie en automatisering (21%).