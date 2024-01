Frank Croket wordt Chief Digital Officer bij bpost

Frank Croket begint op 1 februari 2024 als Chief Digital Officer (CDO). Deze nieuwe rol vervangt die van Chief Technology Officer (CTO).

James Edge is tot op vandaag de CTO bij bpost. Die rol verdwijnt bij het postbedrijf en wordt vanaf 1 februari vervangen door een CDO: Frank Croket. Hij komt over van consultancykantoor Boston Consulting Group waar hij Managing Director en Partner was van BCG’s Energy and Technology Advantage Practice. James Edge blijft trouwens wel aan als CEO crossborder global ad interim, met verantwoordelijkheid voor zowel Noord-Amerika als Eurazië.

Eerdere internationale ervaring met transformaties

‘Frank Croket beschikt over bijzonder veel internationale ervaring op het vlak van consultancy, leidinggevende CIO- en CTO-functies, realiseerde ook grote bedrijfstransformaties en werkte voor bedrijven als Accenture, Xylos en Nokia’, zegt bpost in een persbericht. Hij moet de digitale transformatie bij bpost ‘naar een volgend niveau tillen’.

Frank Croket. © BCG

Bpost-CEO Chris Peeters: ‘Met Frank ben ik ervan overtuigd dat we de juiste persoon hebben aangetrokken om ons naar het volgende niveau van onze digitale transformatie te brengen. Zijn opdracht zal data management, digitale transformatie en IT operations omvatten.’

Chris Peeters voert overigens nog wat verschuivingen door in zijn leiderschapsteam. Zo wordt Philippe Dartienne terug financieel directeur van de groep. Koen Aelterman, die financieel directeur ad interim op groepsniveau was, wordt op zijn beurt financieel directeur van de Belgische activiteiten. Daarnaast loopt er nog een aanwervingsprocedure voor een Chief Commercial Officer, wat ook een nieuwe rol binnen het bedrijf is.