INNOCOM gaat op zoek naar nieuwe CEO

Johan Van Looy, huidig CEO van INNOCOM, geeft zijn professionele carrière een nieuwe wending en trekt voluit de kaart van AI. De zoektocht naar een opvolger is gestart.

Bijna zes jaar leidt Johan Van Looy INNOCOM als CEO. Hij volgde oprichter Johan Cattersel op, die de operationele leiding toen inruilde voor de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur. ‘Johan Van Looy heeft een fantastisch parcours gereden’, vertelt Cattersel aan Data News, ‘maar heeft nu beslist om voluit voor zijn passie te gaan en ik gun hem zeker ook die kans.’

Johan Van Looy.

En die passie, dat is kunstmatige intelligentie. Ondertussen een kwarteeuw geleden al behaalde Johan Van Looy een Master in AI aan de KULeuven. Het allereerste project dat hij 22 jaar geleden bij zijn intrede bij INNOCOM beetnam, draaide trouwens ook rond AI. De evoluties in dit domein zijn de laatste jaren – en zeker de laatste maanden – spectaculair en Johan Van Looy wil zich nu ten volle focussen op dit domein. De zoektocht naar een nieuwe CEO is ondertussen opgestart: zowel intern als extern. In afwachting blijft Van Looy CEO tot het einde van het jaar. Nadat hij de transitie met zijn opvolger begeleid heeft, wil hij dan enkele maanden uittrekken om zich verder te verdiepen in AI en als expert in AI naar buiten te treden.

Johan Cattersel.

‘Ik ben bijzonder dankbaar voor het werk dat Johan de afgelopen jaren als CEO heeft verricht. Johan is de grondlegger van onze goed georganiseerde communitywerking en de pionier van ons innovatief people-beleid met klemtoon op zelfsturendheid en authenticiteit’, aldus nog INNOCOM-eigenaar Johan Cattersel. INNOCOM vierde onlangs nog haar 25-jarig bestaan. Het bedrijf is in die tijd uitgegroeid tot een van ’s lands meest bekende referenties in enterprise architectuur en digitale transformatie, met een sterke focus op opleidingen.