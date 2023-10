Materialise krijgt nieuwe CEO

3D printing specialist Materialise krijgt na 33 jaar een nieuwe CEO. Medeoprichter Fried Vancraen wordt voorzitter van het Leuvense bedrijf.

Brigitte de Vet-Veithen, momenteel executive vicepresident voor Materialise Medical, zal het bedrijf vanaf 1 januari 2024 leiden. Ze neemt de taak over van medeoprichter Fried Vancraen die voorzitter van de raad van bestuur wordt. Daar volgt hij Peter Leys op.

Vancraen richtte Materialise op in 1990 samen met Hilde Ingelaere. Zij was tot op heden ook executive vicepresident, maar legt die functie begin volgend jaar neer om net zoals Vancraen zich vooral op de raad van bestuur te focussen.

De Vet-Veithem is niet nieuw bij het additive manufacturing bedrijf. Ze werkt er sinds 2016, maar legde daarvoor al een indrukwekkend parcours af. Na onder meer een master Handelswetenschappen werkte ze enkele jaren als consultant. Gedurende acht jaar werkte ze in diverse functies bij Johnson & Johnson, waar ze onder meer business director UK, vicepresident EMEA en general manager voor de Duitse markt was.

Nadien was ze onder meer meer aan de slag als CEO bij Acertys group, als CTO bij Mediq en als R&D program manager bij Crucell. Ze is ook al bijna zes jaar voorzitter van het Capricorn Health-Tech fund.