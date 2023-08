Nieuwe bazen voor Codit en Hello Customer

Leslie Cottenjé, tot voor kort aan het hoofd van Hello Customer, wordt de nieuwe general manager van Codit België. Haar rol bij Hello Customer wordt ingevuld door Bram De Vos

Leslie Cottenjé stond in 2015 mee aan de wieg van Hello Customer, samen met Joeri Pansaerts en Bram De Vos. De scale-up bouwt een Software-as-a-Service-platform dat klantenverwachtingen en –ervaringen in kaart brengt voor bedrijven. Het telt onder meer Telenet, Luminus en Colruyt Group als klanten.

Cottenjé verlaat het bedrijf nu om de leiding over te nemen bij Codit. De IT-consultant en Microsoft-integrator is een dochterbedrijf van Proximus en telt zo’n 220 medewerkers in acht landen. Cottenjé komt aan het hoofd van de Belgische afdeling, zegt Stijn Degrieck, CEO van Codit, in een persbericht: ‘Met Leslie Cottenjé hebben we een straffe dame gevonden om ons bedrijf verder uit te bouwen: ze combineert een technologische achtergrond en expertise in AI met ruime verkoopervaring en een duidelijke visie rond inspirerend leiderschap. We willen commercieel een stap vooruit zetten en Leslies profiel sluit dan ook perfect aan bij de people business waarin Codit actief is.’

Bij Hello Customer neemt mede-oprichter Bram De Vos de rol van CEO over. Hij zal in die rol het bedrijf verder moeten doen groeien. Hello Customer haalde vorig jaar bij een kapitaalronde nog 6 miljoen euro op, onder meer om de internationalisering te ondersteunen.