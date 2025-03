Nieuwe country manager zet Benelux-groeistrategie bij ManageEngine op scherp

De Indiase IT-leverancier ManageEngine, onderdeel van Zoho Corporation benoemt Sabarishwaran J tot Country Manager voor België, Nederland en Luxemburg. Het marktaandeel moet verdubbelen.

Met de aanstelling van Sabarishwaran J – die zichzelf ook laat aanspreken als Saby – benadrukt het Indiase bedrijf gestalte de ambitieuze groeistrategie. Het bedrijf wil zijn marktaandeel in de Benelux drastisch vergroten. ‘Het doel is om ons huidige marktaandeel binnen drie tot vijf jaar te verdubbelen’, zegt Saby. Hij wil dat doen met een sterke lokale aanwezigheid om letterlijk dicht bij de klanten te zijn.

Meer dan 2.500 bedrijven in de Benelux maken volgens ManageEngine gebruik van een van hun oplossingen. Deze klanten werken voornamelijk in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en logistiek. Vorig jaar noteerde het bedrijf een omzetstijging van 20% en groeide ook het klantenportfolio met 15% ten opzichte van het jaar voordien.

Niet langer ondersteunen vanuit India

Saby is sinds 2023 al Regional Sales Director in de Benelux en zo verantwoordelijk voor verschillende teams die zich inzetten voor customer service en business development. Hij startte zijn carrière bij ManageEngine als salesverantwoordelijke in de UK waarna hij naar de Benelux overstapte. Recent verhuisde hij naar het Nederlandse Utrecht voor zijn nieuwe rol. Tot voor kort werden alle Benelux-klanten ondersteund vanuit India. ‘Utrecht is al jaren onze Europese uitvalsbasis. Naast het Europese team, bouw ik vanuit dit kantoor aan een toegewijd team voor de Benelux’, verduidelijkt Saby. Eén van zijn eerste prioriteiten wordt het versterken van het channel-ecosysteem van ManageEngine.