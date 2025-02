Nieuwe EMEA-president bij Microsoft

Samer Abu-Ltaif wordt de nieuwe baas voor de EMEA-regio bij Microsoft. Hij volgt Ralph Haupter op, die een wereldwijde rol zal opnemen.

Abu-Ltaif is momenteel nog corporate vice president voor Microsoft in Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika (CEMA). Hij werkt al zo’n twintig jaar voor het techbedrijf en bekleedde in het verleden verschillende leidersrollen. Hij was onder meer mee verantwoordelijk voor het eerste datacenter van Microsoft in Afrika.

Ralph Haupter, die tot nu toe de rol invulde, wordt op wereldniveau verantwoordelijk voor kmo’s en channel partners bij het techbedrijf. Hij komt aan het hoofd van een nieuwe organisatie binnen Microsoft: Small, Medium Enterprises and Channel partners.